Los buques petroleros sancionados por EE. UU. que abandonaron aguas de Venezuela desde el sábado

Al menos 16 buques petroleros sancionados abandonaron aguas de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el sábado en Caracas, según varias empresas de vigilancia marítima. Trece de estos buques están cargados con un total aproximado de 12 millones de barriles de crudo y combustible, principalmente con destino a China, según informó el sitio web de seguimiento marítimo TankerTrackers.

Cuatro de ellos son visibles en aguas contiguas a Venezuela, rumbo al norte, en una imagen satelital del programa europeo Copernicus fechada el sábado. TankerTrackers identificó a los buques como Aquila II, Bertha, Verónica III y Vesna. Las cuatro embarcaciones están sujetas a sanciones estadounidenses, lo que las expone al bloqueo naval impuesto por el presidente Donald Trump el 16 de diciembre a cualquier petrolero sancionado que viaje hacia o desde Venezuela. Los tres primeros transportan crudo, mientras que el Vesna navega vacío, según TankerTrackers.

Se pudo confirmar de forma independiente, mediante imágenes satelitales, que el Vesna, sancionado por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Rusia e Irán, navegaba el domingo a unos 40 km al este de Granada, a unos 500 km de su posición del día anterior. Once de los doce petroleros cuya geolocalización no se pudo verificar visualmente el lunes también figuran en la lista de sanciones estadounidenses. Se trata del Volans, Lydya N, Lyra, Merope, Min Hang, M Sophia, Nayara (también conocido como Themis), Olina (Minerva M), Rosalin (Nurkez), Thalia III y Veronica (Pegas), según una lista proporcionada por la plataforma de información comercial Kpler.



El último petrolero afectado, el Sea Maverick, no está sujeto a sanciones estadounidenses, pero sí a varios programas de sanciones occidentales, incluidos los de la Unión Europea y el Reino Unido, por sus presuntos vínculos con la flota encubierta rusa. La mayoría de los petroleros que han salido de Venezuela en los últimos días han desactivado sus transpondedores AIS (sistema de identificación automática) o han transmitido señales GPS falsas mediante una técnica llamada "spoofing".

El bloqueo impuesto por Estados Unidos, que ha desplegado una importante presencia militar en el Caribe desde mediados del año pasado, probablemente afectará a casi 600 petroleros que actualmente se encuentran bajo sanciones estadounidenses en todo el mundo, según un análisis de AFP basado en datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) de Estados Unidos y la Organización Marítima Internacional.

¿Qué viene para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos?

La operación militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el mundo tiene más preguntas que respuestas de lo que puede pasar en Venezuela, que durante 26 años ha tenido al chavismo en el poder. Una de las incógnitas es quién va a asumir el poder en la nación suramericana, pues el presidente Donald Trump dijo que será su país el que la gobierne y parece haber descartado a la oposición la que la lidere.

No obstante, Edmundo González, considerado por varios países como el presidente electo de Venezuela, rompió el silencio e instó a las fuerzas armadas del país a “cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024”, que, según la oposición, lo dio a él como ganador de las elecciones. Al respecto, el analista y exdirector del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, ve “difícil” que él o la Nobel de Paz lleguen al escenario político del país vecino. Recalcó que Trump “nunca ha expresado mucha simpatía para María Corina Machado” y, a parecer del experto, “no es sorprendente porque él no está muy convencido de su capacidad de gestionar y gobernar Venezuela”.