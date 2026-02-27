Un pasajero y un peatón, víctimas fatales de descarrilamiento de tranvía en Milán

El descarrilamiento de un tranvía en Milán, Italia, que se estrelló contra un edificio, provocó este viernes la muerte de dos personas e hirió a otras 38, informó una fuente de la policía a la AFP.

No estaba claro por qué el tranvía se salió de los rieles cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra la Semana de la Moda. Una investigación inicial apuntaba a que el conductor no había activado un cambio de vía, según informaron medios locales de prensa.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su "más sentido pésame" tras el descarrilamiento.



El tranvía circulaba a gran velocidad

El tranvía accidentado corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova. El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, cerca del centro, y hasta el lugar acudieron rápidamente numerosos efectivos de emergencia, incluidos agentes de policía, bomberos y emergencias con un amplio operativo en la zona.



"Había un hombre que estaba atrapado bajo el tranvía, tenía el brazo atrapado", contó a la AFP un transeúnte, Valerio Gaglione. "Había mucha gente herida dentro del tranvía, vi a un anciano completamente cubierto de sangre", añadió.



Una de las víctimas sería un hombre italiano de unos 60 años, y la otra un inmigrante residente en la ciudad, declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los periodistas en el lugar. Una de las víctimas fue arrollada por el tranvía al descarrilar y la otra era un pasajero a bordo, precisó.

"No parece que se tratara de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor", agregó Sala, quien manifestó que "por suerte, era un momento en el que no había mucha gente, pero imaginen que la tragedia podría haber sido aún mayor".

Testigos en el lugar aseguraron a la prensa que el tranvía circulaba a gran velocidad, aunque aún no era claro si superaba el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.

Según una primera reconstrucción de los hechos, apuntalada con videos e imágenes difundidas en redes, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones.

"Solo oí un ruido enorme", contó a la AFP una mujer de 27 años llamada Anna, que se encontraba en su oficina cercana cuando ocurrió el choque. "Vi que una parte del tranvía había entrado en una tienda", expresó.

En las inmediaciones del casco histórico de Milán se podía ver el tranvía amarillo y blanco atravesado en medio de la calzada.

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar de los hechos y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido, según los medios italianos.

Por su parte, el ministro de Transporte, Matteo Salvini, agradeció el trabajo de los rescatistas y aseveró que tiene "la certeza de que se esclarecerán los motivos del accidente".

