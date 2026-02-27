Trump estudia una "toma de control amistosa" de Cuba que, dijo, “tiene problemas muy serios”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.

"No tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años", declaró a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia Texas para un mitin.



“Quieren nuestra ayuda”

El presidente Trump insistió en que Cuba está en "serios problemas" y que Estados Unidos podría hacer algo "muy positivo" para los ciudadanos cubanos en el exilio y los que todavía residen en el país.

"Como saben, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Y ahora mismo es una nación en serios problemas y quieren nuestra ayuda", declaró.



"Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Todos querían un cambio, y puedo ver que eso está sucediendo", aseguró el mandatario, quien agregó que el secretario de Estado, Marco Rubio, "lo está gestionando".



Rubio declaró recientemente que Cuba necesitaba un "cambio radical", poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por "razones humanitarias". (Lea también: Cuba debe aplicar “cambios muy drásticos pronto”, advierte Estados Unidos)

Rubio formuló esas declaraciones en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

Según el Miami Herald, al margen de ese encuentro funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron el miércoles con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exlíder cubano Raúl Castro. Aunque no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno cubano, es considerado una figura influyente en la isla.

El medio de comunicación Axios ya había informado la semana pasada que Rubio, nacido en Estados Unidos pero de padres cubanos, había estado en contacto con Rodríguez Castro.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo de crudo a la isla, y apenas días después del operativo llevado a cabo por Cuba esta semana contra una lancha procedente de Florida que presuntamente violó sus aguas territoriales y contra la que las autoridades abrieron fuego, causando la muerte de cuatro tripulantes.

Al menos uno de los cuatro muertos y uno de los seis heridos en el buque eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes. (Lea también: Cuba dice que ocupantes de lancha interceptada tenían "fines terroristas"; serían cubanos en EE. UU.)

En enero, tras el operativo en Venezuela en el que fue capturado Nicolás Maduro, aliado de La Habana, Cuba perdió acceso al petróleo venezolano y Trump ordenó la imposición de aranceles para los países que suministren crudo a la isla, agravando la peor crisis económica y social que vive el país desde 1959.

Sin embargo, el pasado miércoles el Gobierno de Estados Unidos relajó el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y autorizó la reexportación de crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP