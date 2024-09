Así un surfista profesional de 62 años sobrevivió a ataque de tiburón: "Fue muy horrible"

Charley Hajek, un surfista veterano de Florida, Estados Unidos, sufrió un ataque de tiburón mientras practicaba su deporte en New Smyrna Beach el pasado domingo, 22 de septiembre de 2024. Pese a la gravedad de la mordedura, logró salvarse gracias a su rápida reacción y ahora quiere volver al agua.

Con más de 50 años de experiencia, este experimentado surfista pisó accidentalmente a un tiburón, provocando que el animal lo mordiera en el pie.

En declaraciones posteriores al ataque, el surfista relató a WESH 2 News el instante en qué sintió el mordisco: “Sentí algo extraño, como si hubiera pisado un enchufe, y luego vino el dolor”. La mordedura del tiburón estuvo peligrosamente cerca de cortar su tendón de Aquiles, lo que hubiera causado daños mucho más graves.

Después de llegar a la orilla y con su pie sangrando, logró ver la magnitud de la herida: "Se abrió como una flor y esparció sangre por todas partes. Fue muy horrible". Así que, sin perder tiempo, utilizó la correa de su tabla de surf para improvisar un torniquete alrededor de su tobillo, logrando controlar el sangrado lo suficiente para conducir hasta un hospital cercano.

Publicidad

El hombre quiere volver al agua a pesar de la mordedura

Una vez en el centro médico, los profesionales quedaron impresionados por el relato del surfista, quien recibió varios puntos de sutura en el pie. Y se le recomendó que evitara el agua durante algunos días para evitar complicaciones por infección.

El hombre ha sido 18 veces campeón de la Costa Este y ha ganado cinco títulos de campeón estatal. Hajek asegura que su pasión por este deporte no se ha desvanecido y que volverá al mar apenas se encuentre en buen estado: “Llevaba 148 días consecutivos surfeando hasta el ataque, pero no voy a dejar que esto me detenga. Planeo volver pronto y superar ese récord”, aseguró.

Publicidad

"Estoy ansioso por volver a salir al agua", agregó.