Falleció Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, a los 43 años, tras una lucha contra el cáncer

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, falleció a los 43 años tras una prolongada enfermedad, según confirmó la compañía en un comunicado oficial.



“Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, indicó la empresa en un mensaje conocido por EFE en el que también precisó que la familia del empresario ha solicitado respeto por su privacidad en este momento.

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Radvinsky fue una figura clave en el crecimiento y consolidación de OnlyFans como una de las plataformas digitales más influyentes ,y también controvertidas, de los últimos años. Nacido en Ucrania y criado en Chicago, se formó como economista en la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, antes de incursionar en el mundo empresarial y tecnológico.



La figura detrás de OnlyFans

En 2018 dio un paso determinante al adquirir Fenix International, la compañía matriz de OnlyFans, a sus fundadores Guy Stokely y Tim Stokely. Desde entonces, se mantuvo como director y accionista mayoritario, liderando una etapa de expansión que llevó a la plataforma a niveles históricos de ingresos y popularidad.

Bajo su dirección, OnlyFans consolidó un modelo de negocio basado en la conexión directa entre creadores de contenido y usuarios, reteniendo un porcentaje de las ganancias generadas. Aunque la plataforma es ampliamente conocida por el contenido para adultos, también alberga perfiles de artistas, músicos y otros creadores que buscan cercanía con sus seguidores.



El crecimiento económico de la compañía fue notable en los últimos años. Solo el año pasado, Radvinsky recibió dividendos por 701 millones de dólares, una de las cifras más altas registradas en empresas privadas del Reino Unido. En la última década, la plataforma ha distribuido más de 25.000 millones de dólares a sus creadores, reflejando el alcance global del modelo que ayudó a consolidar.



Además de su papel en OnlyFans, el empresario participó como inversor en diversas compañías y respaldó iniciativas filantrópicas a nivel internacional, según destacó la propia empresa en su comunicado.

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En los últimos años, Radvinsky también exploró movimientos estratégicos para el futuro de la compañía. Entre ellos, evaluó una posible salida a bolsa en 2022 mediante una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC), así como la venta de una participación mayoritaria, procesos que finalmente no se concretaron.

Para 2024, sus participaciones en Fenix International estaban estructuradas a través de un fideicomiso, en medio de esas discusiones sobre el rumbo corporativo de la plataforma.

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Según informó EFE, en su más reciente ejercicio fiscal, OnlyFans reportó ingresos por 7.200 millones de dólares, provenientes de los pagos realizados por los usuarios a los creadores, consolidando su posición como uno de los negocios digitales más rentables del sector.

La muerte de Radvinsky marca el cierre de una etapa para la compañía que ayudó a transformar y deja interrogantes sobre el futuro de la plataforma, que seguirá operando en un entorno de constante debate sobre su impacto en la economía digital y la industria del entretenimiento en línea.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co