Tensión en Medio Oriente: Israel ataca infraestructura del régimen iraní en Teherán.

El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Los medios iraníes informan de un muerto en un ataque contra una emisora de radio en la región costera.

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La ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

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A través de su canal oficial de Telegram, las IDF indicaron que se enviaron alertas de precaución a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, instando a la población a dirigirse a refugios y permanecer allí hasta nuevo aviso.



El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) señaló que sus equipos fueron desplegados en distintos puntos donde se registraron incidentes, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas mortales.



Varias personas heridas tras ataques en Teherán

No obstante, paramédicos atendieron a varias personas con heridas leves sufridas al buscar refugio y a otras afectadas por crisis de ansiedad.

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En paralelo, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, subrayó que los esfuerzos militares del país están centrados actualmente en Irán, mientras que el frente en Líbano, donde continúan las operaciones contra Hizbulá, es considerado secundario.

Zamir advirtió además de que la campaña militar será "prolongada" y que Israel está preparado para intensificar sus operaciones tanto ofensivas como defensivas en la región.



Arabia Saudita afirma haber detectado 2 misiles balísticos

En medio de la guerra de Medio Oriente, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí también informó haber detectado dos misiles balísticos entrantes el lunes, mientras el reino y sus vecinos del Golfo se enfrentan a ataques iraníes.

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"Se lanzaron dos misiles balísticos hacia la región de Riad; uno de ellos fue interceptado y el otro cayó en una zona deshabitada", publicó el ministerio en las redes sociales.

Las naciones del Golfo, que durante mucho tiempo se han presentado como oasis de seguridad y estabilidad en la región, se han visto envueltas en la guerra de Oriente Medio a medida que Irán toma represalias contra los ataques estadounidenses e israelíes.

La república islámica ha puesto en el punto de mira los activos estadounidenses, así como la infraestructura civil, incluidos monumentos, aeropuertos, puertos e instalaciones petrolíferas en todo el Golfo.

Con información de EFE y AFP