Avión de Air Canada colisionó con vehículo en aeropuerto de Nueva York; dos personas murieron

Una grave emergencia aérea sacudió al aeropuerto LaGuardia de Nueva York luego de que un avión de Air Canada colisionara con un vehículo de bomberos en plena pista de aterrizaje, dejando como saldo dos personas muertas y decenas de heridos, según informaron las autoridades.



El accidente ocurrió hacia las 11:40 de la noche (hora local) del domingo, cuando un vuelo operado por Jazz Aviation en nombre de Air Canada impactó contra un camión de Rescate y Extinción de Incendios de Aeronaves de la Autoridad Portuaria, que atendía otro incidente en el aeropuerto. Según informó CNN, la colisión se produjo en medio de las maniobras de aterrizaje, en circunstancias que ahora son materia de investigación.

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“Los protocolos de respuesta de emergencia se activaron de inmediato”, indicó un portavoz de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que además confirmó el cierre temporal del aeropuerto para facilitar las labores de atención y el inicio de las pesquisas.

Se conoce que a bordo de la aeronave viajaban 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Tras el impacto, 41 personas fueron trasladadas a centros médicos, aunque 32 de ellas ya fueron dadas de alta, de acuerdo con Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria. Asimismo, dos ocupantes del camión de bomberos resultaron heridos y permanecen en condición estable.



Sin embargo, en el siniestro fallecieron dos miembros de la tripulación: el piloto y el copiloto, quienes lamentablemente perdieron la vida en los hechos.



Las autoridades también informaron que los pasajeros fueron conducidos al área de atención de la aerolínea para reunirse con sus familiares, en medio de escenas de angustia y conmoción.

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De acuerdo con el reporte de CNN Entre los ocupantes se encontraba incluso un menor que viajaba sin acompañante.

At approximately 11:40 p.m. on Sunday, a Jazz Aviation flight operating on behalf of Air Canada was involved in an incident on Runway 4 at LaGuardia Airport in which the aircraft struck a Port Authority Aircraft Rescue and Firefighting vehicle that was responding to a separate… — LaGuardia Airport (@LGAairport) March 23, 2026

¿Cómo sucedió la emergencia?

Datos preliminares indican que el avión había despegado desde el Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal poco después de las 10:30 p.m. y que se encontraba a una velocidad cercana a los 209 kilómetros por hora en el momento previo al impacto, según registros de seguimiento de vuelos.

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El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que recibió el reporte del incidente alrededor de las 11:38 p.m., movilizando de inmediato múltiples unidades de emergencia. En paralelo, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión de operaciones en tierra en LaGuardia .

"Debido a una emergencia, todas las entradas y salidas de Grand Central Parkway hacia y desde el aeropuerto LaGuardia en Queens están cerradas", se informó a través de X.

Registros de audio del control de tráfico aéreo conocidos por el medio antes mencionado, dan cuenta de los momentos de tensión previos al choque. En la comunicación se escucha cómo un controlador autoriza a un vehículo a cruzar la pista, para luego ordenar con urgencia que se detenga segundos antes del impacto. “JAZZ 646, veo que colisionaron con el vehículo. Mantengan posición. Sé que no pueden moverse. Los vehículos ya están respondiendo”, se oye en la grabación.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la aeronave rodeada de equipos de emergencia, con visibles daños en la cabina del piloto. Según informó el aeropuerto LaGuardia, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya fue notificada del caso y se espera que lidere las pesquisas para esclarecer las causas exactas del siniestro.

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Entretanto, el aeropuerto LaGuardia permanecerá cerrado, la organización pidió a los usuarios consultar con las aerolíneas para obtener información sobre los vuelos.

The pilot and co-pilot of an Air Canada Express regional jet were killed after it collided with a fire truck while landing at New York's LaGuardia airport, in an incident that closed the airport, authorities and US media said https://t.co/0Wq2Hc7rWT pic.twitter.com/vA7RBsgRCN — Reuters (@Reuters) March 23, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co