Boric respalda a Lula y dice que Maduro "no puede amenazar con baños de sangre"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, mostró este jueves su respaldo a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y dijo que es inconcebible que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, amenace con "baños de sangre" si no gana las elecciones del próximo domingo.

"Concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula: no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre. Lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos y esos baños de votos representan la soberanía popular, que debe ser respetada", dijo Boric en un encuentro con corresponsales extranjeros.

Lula reconoció el lunes pasado que se "asustó" cuando escuchó a Maduro decir la semana pasada en un acto de campaña en una zona popular de Caracas que, si él no resulta vencedor en la contienda electoral, Venezuela caería "en un baño de sangre, en una guerra civil".

Boric señaló que Lula, el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) -quien también ha pedido un proceso electoral garantista- y él mismo son "profundamente demócratas" y pidió a las autoridades venezolanas respetar los resultados "por el bien de Venezuela y de toda América Latina".

"En víspera de esta elección tan importante, formulo un llamado al Gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral con garantías, en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados", indicó Boric.

¿A quién se enfrentará Maduro en los comicios?

Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la dirigente María Corina Machado fuera inhabilitada y que lidera la intención de voto, según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.

Boric reconoció que prefiere "no ponerse en el peor escenario", pero alertó que, si el chavismo no acepta los resultados, "Venezuela quedaría en una posición totalmente desacreditada ante toda la comunidad internacional".

"Lo importante es que actuemos de consenso con la comunidad internacional. No me cabe ninguna duda de que, en particular, con Brasil, Colombia y México vamos a tener la misma oposición de exigir el respeto a la soberanía popular", agregó el mandatario.

Desde que llegó al poder en marzo de 2022, Boric, ha sido una de las voces más duras contra Nicolás Maduro en la región, una postura que le ha diferenciado de otros líderes progresistas, como el propio Lula y el colombiano Gustavo Petro, que en el pasado han mostrado una actitud más tolerante.

