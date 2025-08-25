Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
VENEZUELA
ENTREVISTA MINISTRO DE DEFENSA
ALEJANDRO EDER
JHON DURÁN
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Bukele defiende medidas de orden y disciplina en colegios de El Salvador para "evitar" pandillas

Bukele defiende medidas de orden y disciplina en colegios de El Salvador para "evitar" pandillas

El mandatario publicó un video en el que muestra a supuestos miembros de pandillas y escribió: "Así eran antes los centros educativos en nuestro país".

Por: EFE
Actualizado: agosto 25, 2025 07:54 p. m.
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este lunes las medidas de “orden” y “disciplina” implementadas en las escuelas públicas del país y ordenadas por la recién nombrada ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, al mismo tiempo que señaló que son para “evitar” las pandillas en las escuelas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El mandatario publicó un video en X donde muestra a supuestos miembros de pandillas y escribió: “Así eran antes los centros educativos en nuestro país: lugares de reclutamiento de pandilleros”. Bukele señaló que “no eran pandillas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo”. “Hoy, muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles; otras, a los que están en el cementerio o siguen desaparecidos”, señaló.

Últimas Noticias

  1. Mayo Zambada.
    Mayo Zambada.
    AFP

    "Morirá en una cárcel": 'Mayo' Zambada, cabeza del cartel de Sinaloa, se declara culpable en EE. UU.

  2. Gusano en el ojo
    Le encontraron gusano en el ojo -
    Fotos: Freepik / The New England Journal of Medicine

    Tuvo visión borrosa por meses y descubrió que tenía un gusano vivo en el ojo

De acuerdo con el presidente salvadoreño, “las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse”. “Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, escribió y agregó “El Salvador no la va a repetir, por más que nos critiquen”.

El nombramiento de Trigueros, que ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, ha dividido opiniones en el país, con posiciones a favor y en contra.

Publicidad

Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde la pasada semana un estricto control que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de "orden y disciplina" impulsada -como una de sus primeras acciones- por la ministra Trigueros. Además, la ministra ha enviado a las escuelas públicas un Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre, según lo anunció Trigueros en X el domingo.

"Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales como: Buenos días, por favor y gracias, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas", apuntó. Según el documento publicado por la ministra, la omisión de lo mandado equivaldrá a entre 1 y 15 "deméritos" que contemplan suspensión del año escolar y de 'privilegios escolares'.

Publicidad

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

El Salvador

Nayib Bukele