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Noticias Caracol  / MUNDO  / Capturan a cuatro colombianos señalados de robar en México 739 piezas de plata a un hombre

Capturan a cuatro colombianos señalados de robar en México 739 piezas de plata a un hombre

Según las autoridades, las piezas está avaluadas en unos 22.300 dólares. Los colombianos, al parecer, lo amenazaron con una navaja y le arrebataron una maleta en la que llevaba las piezas.

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Editado por: William Moreno Hernández
Colombianos implicados en robo en México.
Colombianos implicados en robo en México.
Suministrada

Cuatro hombres de origen colombiano al parecer implicados en el robo de 739 piezas de plata a un mexicano, con valor de 22.300 dólares, fueron arrestados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó este sábado la dependencia. En un comunicado, la SSC relató que los agentes cumplían un patrullaje en una calle de la colonia (barrio) Niños Héroes de Chapultepec, de la alcaldía Benito Juárez, en el sur de la capital, cuando un ciudadano les pidió ayuda.

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El hombre les contó a los policías que había llegado del estado de Guerrero para entregar las piezas de plata a una joyería ubicada en el Centro Histórico de la capital. Sin embargo, cuatro sujetos lo interceptaron y lo despojaron de la mercancía. El denunciante indicó que los sujetos lo amenazaron con una navaja y le arrebataron una maleta con las piezas.

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Posteriormente, los sujetos huyeron a bordo de un vehículo tras lo cual él solicitó un taxi y los siguió hasta el lugar en donde pidió el apoyo de los agentes y señaló a las personas que se encontraban unos metros adelante.

La SSC indicó que los policías detuvieron a los presuntos responsables y al requisarlos encontraron dos teléfonos, dinero en efectivo, una navaja y una maleta con las 739 piezas de joyería de plata con un valor aproximado de 400.000 pesos (22.300 dólares), que el afectado reconoció como de su propiedad.

Tras lo anterior, los agentes arrestaron a los hombres de 52, 48, 43 y 24 años, quienes dijeron ser ciudadanos colombianos, y a quienes les informaron sus derechos. Los cuatro hombres y las piezas de plata fueron puestos a disposición de las autoridades para la investigación del caso.

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EFE

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