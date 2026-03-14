¿Por qué el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aún no aparece en público?

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este sábado que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el viernes que estaba herido y probablemente desfigurado. "Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer (el viernes) y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo", aseguró Araqchí a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.

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"Creo que a estas alturas debería haber quedado claro y debería ser de conocimiento público que nuestro sistema está muy arraigado en la sociedad. La República Islámica es un sistema que no depende de ningún individuo ni de ningún grupo de personas. Está bien establecido", defendió el ministro de Asuntos Exteriores, quien restó credibilidad a las declaraciones de Hegseth en las que aseguraba que el nuevo líder supremo estaba herido. "Bueno, han hecho muchas afirmaciones de este tipo. Ayer dijeron que todas las autoridades iraníes están en los búnkeres. Al mismo tiempo, el mundo entero vio a nuestro presidente, al presidente del Parlamento, a todos". "Hay muchas acusaciones de ese tipo", concluyó.

Pero no solo Hegseth ha hablado al respecto. El propio vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el viernes que el nuevo líder supremo de Irán resultó "herido" por los ataques estadounidenses e israelíes, pero afirmó que desconocía la gravedad de su estado. "La situación allí es muy caótica. Los israelíes están atacando y, por supuesto, Estados Unidos está atacando varios objetivos. Así que sabemos que está herido. No sabemos con exactitud la gravedad de sus heridas, pero sabemos que está herido", declaró Vance a la prensa en Carolina del Norte.



En todo caso, las dudas no paran. El primer mensaje de Jamenei como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que "la sangre de los mártires será vengada". Pero resulta inquietante que, una semana después de su nombramiento, aún no aparezca de manera pública. El viernes, por ejemplo, cuando se celebraba el Día de Al Quds, en el que el líder supremo de Irán suele aparecer en público, Mojtaba no lo hizo.



En los medios de comunicación estadounidenses circulan algunas versiones. Un informe de The New York Times dice que, en efecto, fue herido en las piernas. A esa versión se suma CNN, que, citando a una fuente enterada, asegura que Mojtaba sufrió "una fractura en el pie, una contusión en el ojo izquierdo y laceraciones menores en la cara el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, hace casi dos semanas, la misma oleada de ataques que acabó con la vida de su padre y de los principales comandantes militares de Irán".

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Mojtaba Jamenei es hijo del anterior líder supremo, Alí Jamenei, que fue asesinado en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel. El nuevo dirigente amenazó en su mensaje leído el jueves a las bases de Estados Unidos en la región, de las que aseguró que serán "inevitablemente" atacadas. Además, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada". Mojtaba aseguró que se enteró por la televisión estatal de su elección como nuevo líder supremo de la República Islámica por la Asamblea de Expertos el domingo, en el que supone el tercer líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jamenei y Ruholá Jomeini.

"Para mí, ocupar el lugar de dos grandes líderes, el gran Jomeiní y el mártir Jameneí, es una tarea difícil", reconoció Jamenei, quien aseguró sobre su padre que lLa venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución".



¿Rusia y China respaldarán a Irán?

Entretanto, preguntado por la hipotética ayuda de Rusia o China a la inteligencia iraní -el propio presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó esta semana que Rusia podría estar ayudando "un poco" a Irán- el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, reconoció que Rusia y China son sus "socios estratégicos". "Hemos mantenido una estrecha cooperación en el pasado, la cual continúa, incluyendo la cooperación militar", sostuvo. Sin embargo, añadió que no iba a entrar en detalles al respecto.

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El representante de Irán quiso dejar claro en la entrevista con el medio estadounidense que esta no es la guerra de su país. "Esta es una guerra impuesta contra nosotros. Nosotros no comenzamos esta guerra. Fue un acto de agresión no provocado, injustificado e ilegal contra nosotros, y solo nos estamos defendiendo".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE