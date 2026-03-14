Menor de 13 años golpeó a su padre hasta dejarlo inconsciente para evitar que agrediera a su madre

Un menor de 13 años se convirtió en protagonista de un hecho que ahora es investigado por las autoridades en Estados Unidos, luego de que dejara inconsciente a su propio padre para impedir que este agrediera a su madre durante una discusión familiar ocurrida en el estado de Alabama.



De acuerdo con la información entregada por la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin, el hecho ocurrió en una vivienda de la ciudad de Foley, donde agentes fueron llamados tras recibir reportes de una situación de violencia doméstica. Según los reportes oficiales y medios locales, un hombre habría intentado estrangular a una mujer en medio de una fuerte discusión.

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El presunto agresor fue identificado como Daniel Hernández‑López, de 32 años, residente en ese estado del sur de Estados Unidos. Según señalaron las autoridades, cuando el hombre salió de la vivienda fue confrontado por su propio hijo, un adolescente de 13 años que habría presenciado parte de lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte de la policía, el hombre reaccionó de forma violenta contra el menor. Las autoridades indicaron que Hernández-López presuntamente se abalanzó sobre el joven e incluso intentó golpearlo utilizando una bicicleta.



Ante esa situación, el adolescente habría reaccionado para defenderse y para impedir que continuara la agresión contra la mujer. Según la versión entregada por la oficina del sheriff, el menor golpeó varias veces en el rostro a su padre.



Como resultado de esos golpes, el hombre terminó inconsciente antes de que llegaran los agentes al lugar.

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Cuando las autoridades arribaron a la vivienda encontraron a Hernández-López con visibles lesiones en el rostro, entre ellas golpes, labios hinchados y rastros de sangre. Según indicaron los investigadores, el hombre parecía encontrarse bajo un fuerte estado de embriaguez en el momento de los hechos.

Las autoridades confirmaron que el presunto agresor fue detenido al día siguiente. De acuerdo con los registros penitenciarios del condado, el padre fue arrestado el martes 10 de marzo alrededor de la 1:40 de la tarde y trasladado a la cárcel del condado de Baldwin.

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En los documentos judiciales se señala que enfrenta cargos relacionados con estrangulamiento en un caso de violencia doméstica, una acusación que podría implicar consecuencias penales graves en caso de ser hallado culpable.

La fotografía policial difundida tras su arresto muestra a Hernández-López con múltiples señales de golpes en el rostro, incluidos ojos morados, inflamación en los labios y una herida visible en la frente.

Hasta el momento no se han conocido más detalles sobre el estado de salud de la mujer involucrada en el caso, por otro lado, las autoridades locales tampoco revelaron la identidad del menor por tratarse de un adolescente.

Según la información divulgada por la oficina del sheriff, todo apunta a que el adolescente actuó en medio de la confrontación después de presenciar la agresión contra su madre y tras ser atacado por su propio padre.

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El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades revisan los hechos ocurridos en la vivienda de Foley. Por ahora, Daniel Hernández-López permanece detenido en el centro penitenciario del condado de Baldwin a la espera de las decisiones judiciales correspondientes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co