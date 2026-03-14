Detienen a profesor acusado de atropellar a estudiante de 16 años y huir de la escena

Un profesor de secundaria en Florida, Estados Unidos, fue detenido y acusado de un delito grave después de que las autoridades lo señalaran como el presunto responsable de atropellar a un estudiante de 16 años y abandonar la escena del accidente, un hecho que dejó al adolescente con graves lesiones en la espalda.



El hombre fue identificado como Benjamin Fottler, de 49 años, docente de la Winter Park High School, en el estado de Florida. De acuerdo con los reportes de medios locales como Fox Orlando y 12 News, el incidente ocurrió el 11 de diciembre de 2025 cerca de una intersección en la zona de Winter Park.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la información conocida hasta ahora, el profesor habría atropellado al estudiante Landon Cates, quien en ese momento tenía 15 años, mientras el joven se desplazaba en una patineta eléctrica cerca de la intersección de Casselton Drive y la carretera estatal 436.

El caso salió nuevamente a la luz luego de que el profesor fuera arrestado el 10 de marzo de 2026, más de tres meses después del presunto accidente. Las autoridades lo acusaron formalmente de un delito grave por atropello y fuga, una conducta que implica abandonar el lugar de un accidente sin prestar ayuda o esperar a las autoridades.



De acuerdo con registros judiciales citados por medios locales, tras su detención el profesor fue fichado y posteriormente quedó en libertad bajo una fianza de 20.000 dólares, (mas de 70 millones de pesos colombianos), mientras el caso continúa su curso en el sistema judicial.



¿Cómo sucedió el atropello?

Las investigaciones señalan que el estudiante se encontraba circulando en su patineta cuando fue impactado por el vehículo conducido presuntamente por el profesor.



El adolescente sufrió varias lesiones producto del impacto. Entre ellas se reportaron rasguños y contusiones, además de una fractura en una vértebra de la columna, una lesión que ha tenido consecuencias importantes en su recuperación.

Publicidad

El propio joven relató posteriormente cómo vivió los momentos posteriores al accidente. En declaraciones entregadas a Fox, explicó que al principio no comprendía la gravedad de lo que le había ocurrido.

“Al principio no sabía que tenía la espalda rota. Pensé que estaba bien. Era la adrenalina la que hablaba. Justo después de que se me pasó, me sentí fatal. Me dolía y era horrible”, recordó.

Publicidad

Tras el impacto, según relató el estudiante, una persona que pasaba por el lugar acudió de inmediato para ayudarlo.

“Ella me dijo: ‘¡Dios mío, el tipo que te golpeó salió disparado a toda velocidad!’ justo después del impacto”, contó el joven al recordar lo ocurrido.



¿Cuál es la versión del profesor?

Según los reportes conocidos, el propio Fottler se comunicó con la policía poco después del incidente. En ese contacto habría afirmado que creía haber chocado contra una señal de tránsito ubicada en la mediana de la vía.

En un audio conocido por el medio local WFTV, el profesor habría explicado lo sucedido de la siguiente manera: “Choqué, o eso creo, contra una señal en la mediana que dañó el espejo retrovisor del lado del pasajero; perdón, el del lado del conductor”, habría dicho.

En esa misma conversación, también mencionó que su esposa le informó posteriormente que había ocurrido un atropello en el mismo lugar. “Mi esposa acababa de llegar del trabajo; ella viaja por el mismo camino que yo… salió unos 20 minutos después que yo y dijo que cuando giraba había una ambulancia y que alguien había sido atropellado”, señaló.

Publicidad

Lo cierto es que el impacto dejó al adolescente con importantes limitaciones físicas durante su recuperación. El propio Cates explicó que las lesiones en su espalda han afectado su vida cotidiana y su rutina escolar.

“No puedo correr. No puedo agacharme, ni girar, ni hacer muchas cosas”, explicó.

Publicidad

El joven también mencionó que, de no haber sufrido la fractura en la columna, habría podido dividir su tiempo entre la escuela tradicional y un programa de formación profesional.

Mientras tanto, su familia ha señalado que el proceso de recuperación ha implicado numerosas citas médicas y evaluaciones. En una publicación en la plataforma GoFundMe, la madre del estudiante indicó que muchos de los días recientes han estado marcados por consultas médicas y conversaciones sobre una posible cirugía.

Las Escuelas Públicas del Condado de Orange informaron a medios locales que Fottler no ha sido suspendido mientras se adelanta la investigación, debido a que el incidente ocurrió fuera del horario laboral y no mientras se encontraba ejerciendo sus funciones como docente.

El caso continúa siendo revisado por las autoridades judiciales, mientras el proceso penal contra el profesor avanza tras su arresto.

Publicidad

La familia del adolescente también abrió una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para poder afrontar los gastos derivados de su recuperación. En el mensaje publicado, explicaron que que desde entonces han tenido que enfrentar constantes visitas médicas, consultas con especialistas e incluso la posibilidad de una cirugía.

Además, señalaron que la situación ha generado una fuerte presión económica, ya que uno de sus familiares ha tenido que ausentarse del trabajo para acompañarlo durante el proceso.

Publicidad

Por su parte, el joven afectado ha aprovechado la atención generada por el caso para enviar un mensaje de advertencia sobre los riesgos en las vías.

“Hay que estar muy atentos a los conductores imprudentes”, señaló. “Hay muchísimos accidentes, conductores ebrios, negligencia, muchísimas cosas”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co