¿Por qué han destituido a tantos presidentes en Perú? Esto pasó con José Jerí y otros mandatarios

José Jerí, quien ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), también fue apartado del cargo por una moción de censura en su contra que fue aprobada por el Congreso de ese país. Fue señalado de inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago. Pero, ¿por qué este escenario es tan frecuente en el país vecino?

El séptimo jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones del cargo al que había accedido como presidente del Congreso en octubre. La decisión se tomó debido a las investigaciones abiertas en su contra relacionadas con reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

La destitución de Jerí se inscribe dentro de la crisis institucional que vive Perú desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un parlamento fuerte y un Ejecutivo débil en un contexto de fragmentación partidaria y ausencia de consenso político.



Tras su destitución, se espera que el Congreso de Perú escoja este miércoles, en un pleno extraordinario, que se celebrará a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT), al nuevo presidente interino. "Al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva del Congreso declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú", indicó el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.



¿Por qué han destituido a tantos presidentes en Perú?

María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, explicó que lo que sucedió con Jerí, aunque se dio durante sesiones "extraordinarias" del Congreso, es muy común en el país vecino, ya que se han nombrado cuatro presidentes en cinco años. Afirmó que esto se debe a la facilidad del Congreso para acceder a la moción de censura, y a declarar "vacancia" presidencial, que es cuando "por medidas legales y constitucionales se declara la insubsistencia de uno de los presidentes".



Así las cosas, la moción de censura es un mecanismo político y legal que le da al Congreso la posibilidad de ejercer control directo sobre los funcionarios del poder ejecutivo. "Este se vota en el Parlamento y es cuando se le dice al presidente, en este caso: 'Usted no tiene las capacidades, aquí estamos hablando de corrupción y delitos sexuales, lo vamos a retirar de la presidencia del Congreso o Parlamento', y por eso automáticamente deja de ser presidente", explicó la experta.

"Estamos frente a un país donde es muy fácil declarar la censura y donde la Constitución facilita la vacancia. Esto genera una gran falta de confianza en las instituciones y, además, hay un sistema de partidos donde no se quieren mucho y cada que pueden aprovechan estos mecanismos para deshacerse de su enemigo político", añadió María Teresa.

