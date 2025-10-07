En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Caravana del presidente de Ecuador es atacada a piedra y bala, denuncia ministra de Energía

Caravana del presidente de Ecuador es atacada a piedra y bala, denuncia ministra de Energía

Inés Manzano informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía por tentativa de homicidio contra Daniel Noboa, afirmando que ya hay capturados. “No vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que nosotros trabajemos”, dijo el mandatario.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Caravana del presidente de Ecuador es atacada a piedra y bala, denuncia ministra de Energía
AFP/Ecuavisa

Publicidad

Publicidad

Publicidad