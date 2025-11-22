Ordenan enviar a prisión al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por "alto riesgo de fuga"

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en juicio por un intento fallido de golpe de Estado y bajo arresto domiciliario desde agosto, fue puesto bajo custodia el sábado, según su abogado y un documento judicial. El político fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un complot para impedir que su contrincante Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo en 2022 tras la derrota electoral de Bolsonaro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El juez del Tribunal Supremo que preside el juicio contra Bolsonaro, Alexandre de Moraes, concluyó que Bolsonaro presentaba un "alto riesgo de fuga" y ordenó su prisión preventiva, según el fallo. En el texto se afirma que Bolsonaro planeaba romper su tobillera electrónica durante un mitin programado para más tarde el sábado, convocado por su hijo frente a la casa del político en Brasilia.



Fuentes cercanas al caso informaron previamente que el exlíder había sido puesto bajo custodia como medida de precaución y no para comenzar a cumplir su condena. Celso Vilardi, uno de los abogados de Bolsonaro, declaró que "ha sido encarcelado, pero desconozco el motivo". Un comunicado policial, que no mencionaba al expresidente por su nombre, afirmaba que los agentes habían "ejecutado una solicitud de arresto preventivo en cumplimiento de una decisión del Tribunal Supremo".



Lea: Condenan a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe contra Lula: Defensa apelará



La situación judicial de Bolsonaro

Bolsonaro, quien gobernó Brasil de 2019 a 2022, fue puesto bajo arresto domiciliario en agosto por violar las medidas que se le impusieron. Ha estado confinado en un condominio de lujo en la capital, Brasilia, y bajo vigilancia electrónica. La semana pasada se rechazó una apelación contra su sentencia, lo que lo acerca un paso más al cumplimiento de su condena.

Publicidad

Los abogados de Bolsonaro han dicho que presentarán nuevas apelaciones antes de la fecha límite del lunes, pero intentaron adelantarse a los planes de encarcelar a Bolsonaro solicitando que se le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario. Anteriormente, habían argumentado que las necesidades médicas de Bolsonaro eran "absolutamente incompatibles con un entorno carcelario común".



Los problemas de salud de Bolsonaro

Bolsonaro fue condenado en septiembre por liderar una organización criminal que conspiró para asegurar su "autoritarismo en el poder". La trama consistía en un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez de la Corte Suprema, De Moraes. Enviar a Bolsonaro a prisión "tendrá graves consecuencias y representa un riesgo para su vida", declararon sus abogados en una petición ante la Corte Suprema.

Agregaron que el estado de salud de Bolsonaro "ya está profundamente debilitado". Bolsonaro, de 70 años, sufre las consecuencias de una puñalada en el abdomen recibida durante un ataque con arma blanca durante la campaña electoral en 2018.

Publicidad

Sus abogados afirmaron que, desde que fue puesto bajo arresto domiciliario, Bolsonaro "ya ha sido hospitalizado tres veces: dos para análisis y una debido a una emergencia médica". Agregaron que requería tratamiento continuo para infecciones pulmonares, esofagitis y gastritis, cáncer de piel y apnea del sueño que le obligaba a dormir con una máquina CPAP.

En septiembre, el médico de Bolsonaro declaró que le habían extirpado las lesiones de cáncer de piel y que no requería más tratamiento en esa etapa. También sufría de hipo persistente e incontrolable que requería medicación diaria y le causaba dificultad para respirar y desmayos, según la petición. Se destacó que, en mayo, a otro expresidente, Fernando Collor de Mello, se le permitió cumplir su condena de casi nueve años por corrupción dentro de su país, por motivos de salud.