En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ordenan enviar a prisión al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por "alto riesgo de fuga"

Ordenan enviar a prisión al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por "alto riesgo de fuga"

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue capturado por miembros de la Policía en su vivienda, donde cumplía un arresto domiciliario. El exmandatario fue llevado a una prisión debido a un "alto riesgo de fuga".

Por: AFP
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Ordenan enviar a prisión al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por "alto riesgo de fuga"
Según Bolsonaro, "jamás" conspiró contra la democracia ni pensó huir del país.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad