En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump revela que tiene “algo muy específico que decir” a Maduro, con quien hablaría pronto

Trump revela que tiene “algo muy específico que decir” a Maduro, con quien hablaría pronto

Estados Unidos va a estar “muy involucrado”, expresó el presidente sobre el régimen venezolano en una entrevista televisiva. ¿Maduro estaría buscando dialogar?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Trump revela que tiene “algo muy específico qué decir” a Maduro, con quien hablaría pronto
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad