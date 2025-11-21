Trump revela que tiene “algo muy específico que decir” a Maduro, con quien hablaría pronto

Las posibles conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el venezolano Nicolás Maduro estarían cerca de darse, según se pudo apreciar en una declaración que dio el magnate en una entrevista televisiva.

“Hablaré con él en un futuro no muy lejano”, dijo el mandatario norteamericano al hablar con Brian Kilmeade, de Fox News.

“No puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decir” a Maduro, agregó Trump, que, como es habitual, no dio más detalles sobre sus planes, aunque sí precisó que Estados Unidos va a estar “muy involucrado”.



Noticia en desarrollo.