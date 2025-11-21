En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump sugirió pena de muerte a seis legisladores demócratas por instar a militares a desobedecer

Trump sugirió pena de muerte a seis legisladores demócratas por instar a militares a desobedecer

“Puedes rechazar órdenes ilegales”, decían en un mensaje los parlamentarios, sin mencionar al presidente. Desde la Casa Blanca aclararon las palabras del magnate.

Por: AFP
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Trump sugirió pena de muerte a seis legisladores demócratas por instar a militares a desobedecer

Publicidad

Publicidad

Publicidad