Trump sugirió pena de muerte a seis legisladores demócratas por instar a militares a desobedecer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de la pena de muerte para seis legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer "órdenes ilegales" del gobierno. (Lea también: Trump dijo que "Colombia es horrible en la situación de drogas" y que va a "lidiar con eso”)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Trump lanzó la amenaza luego de que un grupo de senadores y representantes demócratas, todos con experiencia militar o en servicios de inteligencia, dijera en un video publicado el martes 18 de noviembre que los uniformados "pueden negarse a acatar órdenes ilegales".

Dichos congresistas son: Elissa Slotkin, Mark Kelly, Chris Deluzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Jason Crow.



"Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS???", exclamó Trump en su red Truth Social. En una publicación posterior añadió: "¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigable con la MUERTE!".



Trump también reposteó un mensaje de un usuario que le instaba a "colgarlos" y le decía que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, habría hecho lo mismo.



La reacción de los demócratas

El partido respondió poco después. "Trump acaba de pedir la pena de muerte contra legisladores demócratas. Una absoluta canallada", escribió el partido en su cuenta de X, junto al mensaje del mandatario.

Publicidad

En el video publicado el martes en X, los legisladores demócratas dijeron que "esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".

"En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, también de aquí mismo, de casa", declararon. Y añadieron: "Pueden negarse a acatar órdenes ilegales".



"Avivar la violencia"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó luego que el presidente no quiere ver a miembros del Congreso siendo ejecutados, pero cuestionó a los legisladores demócratas: "¿Por qué no están hablando sobre lo que estos miembros del Congreso están haciendo para alentar e incentivar la violencia?".

Publicidad

“Tenemos 1,3 millones de miembros activos en las Fuerzas Militares y si escuchan este mensaje radical de congresistas, eso podría inspirar caos e incitar la violencia, y ciertamente podría alterar la cadena de mando en las fuerzas”, agregó.

Esta mañana, en una entrevista con Fox News Radio, el presidente Trump dijo que no estaba llamando a la ejecución de los demócratas, pero que estaban metidos en un problema grande.

Entre los legisladores que hicieron el llamado se encuentran el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Armada y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, quien sirvió con la CIA en Irak.

Los legisladores que aparecen en el video prometieron no dejarse intimidar por las amenazas de Trump, afirmando que eran "veteranos y profesionales de la seguridad nacional que aman este país" y que habían jurado defender la Constitución. "Ese juramento dura toda la vida, y tenemos la intención de cumplirlo. Ninguna amenaza, intimidación o llamado a la violencia nos disuadirá de esa sagrada obligación", afirmaron.

Publicidad

La administración Trump ha sido objeto de críticas por el uso de las Fuerzas Militares estadounidenses tanto dentro como fuera del país.

Dentro de Estados Unidos, el gobierno republicano ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades, en muchos casos en contra de la voluntad de las autoridades locales, con el argumento de controlar supuestos disturbios. Estas instrucciones fueron demandadas en la justicia.

Publicidad

Fuera del país, Trump ordenó ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado 83 muertos desde principios de septiembre. (Lea también: Trump revela que tiene “algo muy específico que decir” a Maduro, con quien hablaría pronto)

Expertos afirman que los ataques son ilegales y constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si están dirigidos contra narcotraficantes reconocidos.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó al mandatario de avivar las llamas de la violencia. "Cuando Donald Trump usa el lenguaje de ejecución y traición, algunos de sus simpatizantes pueden escuchar muy bien. Está encendiendo un fósforo en un país ahogado en gasolina política", afirmó en el Senado.

Pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo a periodistas que el llamado de los legisladores demócratas era "totalmente inapropiado y muy peligroso".

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP