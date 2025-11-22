Venezuela tilda de "agresión" a maniobras de EE.UU. y culpa a país caribeño por presencia de buques

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que las maniobras militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago son una "agresión" contra la dignidad del pueblo venezolano, en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump, que mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe.

"Triste es que el Gobierno de Trinidad y Tobago preste su territorio, degrade su territorio, su soberanía para que se posen allí instrumentos para la muerte y la destrucción masiva de los pueblos", dijo Padrino López en un video compartido en redes sociales. La declaración del ministro llega también con la alerta de Estados Unidos referente al espacio aéreo venezolano y las medidas tomadas por la Aerocivil de Colombia.



¿Qué dijo el régimen venezolano sobre las maniobras militares de EE. UU.?

El funcionario sostuvo que los ciudadanos de la isla caribeña de Trinidad y Tobago están disgustados y perturbados por la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos para seguir sus ejercicios militares que, a su juicio, son "completamente deliberados para amenazar a Venezuela". La Unidad 22 de Expedición Marina intensificó sus prácticas en el país caribeño entre el 16 y 21 de noviembre.



Las tensiones entre Venezuela y Trinidad han escalado con el atraque en Puerto España, hace una semana, del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados. El pasado lunes, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, dijo que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar "hipotecó" Trinidad y Tobago para "amenazar a Venezuela", al "alojar a una fuerza militar frente" a la nación suramericana.

Maduro aseguró que, sin embargo, a la jefa del Gobierno trinitense "le va a ir muy mal", por lo que tachó de "pasos en falso que está dando contra la paz de su país y de la región". Por su parte, Persad-Bissessar defendió que los ejercicios forman parte de una alianza de seguridad "profunda y duradera" con Washington que, asegura, ha contribuido a reducir el tráfico de armas, drogas y personas, y que ha mejorado la preparación de las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago.

Los ejercicios militares se enmarcan en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés) entre ambos países, que fue renovado en diciembre de 2024. Persad-Bissessar insistió en redes sociales que "el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser usado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela".

Las medidas de la Aeronáutica Civil de Colombia

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que tomará una serie de medidas "inmediatas y coordinadas" a raíz del aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el cual dijo que se presentará un "deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

La FAA, por medio de un Aviso a los Aviadores (NOTAM, en inglés), advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, el cual incluye también parte del Caribe sur y oriental. Se debe destacar que la alerta se refiere específicamente al aeropuerto internacional de Maiquetía, la principal terminal aérea del país vecino.

En estricto cumplimiento con la normativa aeronáutica internacional y para salvaguardar la seguridad operacional, la Aeronáutica Civil de Colombia ha solicitado, con carácter urgente, a todos los operadores aéreos comerciales que utilizan esta región, la presentación de la siguiente información detallada:



Un análisis interno exhaustivo sobre el impacto directo y las implicaciones del aviso en sus rutas y operaciones actuales.

La descripción pormenorizada de las medidas operacionales y comerciales adoptadas, incluyendo la definición de rutas alternativas y los procedimientos de seguridad reforzados.

La confirmación formal de que se respetará el periodo de aviso previo de 72 horas requerido por la FAA para cualquier ajuste o modificación en los itinerarios afectados.

Asimismo, en estricto cumplimiento con los lineamientos de la FAA, se instruye a todos los operadores aéreos comerciales a:



Requerir a cuando lo consideren pertinente a la FAA, con un mínimo de 72 horas de antelación, los detalles específicos sobre información que pueda afectar el desarrollo de los vuelos planificados a través del correo electrónico FAAWATCH@FAA.GOV.

Reportar de manera inmediata cualquier incidente de seguridad o riesgo observado o experimentado dentro del espacio aéreo afectado tanto a la Aeronáutica Civil como a FAA a través de los canales oficiales establecidos.