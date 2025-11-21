EE. UU. lanza alerta en principal aeropuerto de Venezuela y pide "precaución": "Actividad militar"

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. emitió este viernes 21 de noviembre un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", aviso que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

La FAA emitió la comunicación en la que advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental. Se debe destacar que la alerta se refiere específicamente al aeropuerto internacional de Maiquetía, la principal terminal aérea del país vecino. "Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explica el texto.

Hay que recordar que Washington envió el USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado portaaviones de EE. UU., otros buques de guerra y aeronaves furtivas a la región en las últimas semanas, un despliegue que, según afirma, tiene como objetivo frenar el narcotráfico, pero que ha generado temores en Caracas de que el objetivo sea un cambio de régimen. La advertencia a las aeronaves se produce pocos días antes de que entre en vigor la designación por Estados Unidos como organización terrorista de un cártel narcotraficante supuestamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, una medida que algunos creen que podría presagiar una acción militar contra su gobierno.



En el escrito de la FAA se añade que las más recientes "amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", considerando que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

*Con información de EFE y AFP

