MUNDO  / EE. UU. lanza alerta en principal aeropuerto de Venezuela y pide "precaución": "Actividad militar"

El regulador de la aviación estadounidense emitió este viernes una advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano, citando los peligros del "aumento de la actividad militar" . Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 21 de nov, 2025
EE. UU. lanza alerta en principal aeropuerto de Venezuela y pide "precaución": "Actividad militar"
AFP

