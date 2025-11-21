Trump dijo que "Colombia es horrible en la situación de drogas" y que va a "lidiar con eso”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Colombia en unas reciente entrevista con Fox News, en la cual dijo que el país "es horrible en la situación de drogas". También, habló sobre el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, y mencionó que espera pronto hablar con él ya que tiene algo muy específico que decir”.

“No puedo decirte lo que le voy a decir, pero tengo algo muy específico que decir. Lo que ellos han hecho… las drogas son horrendas y eso es algo. Pero también tienes a México, tienes a Colombia. Colombia es horrible en la situación de drogas. Es decir, ellos tienen plantas de cocaína donde la hacen, es horrible. Colombia es horrible y vamos a lidiar con eso”, aseguró.

En días anteriores también había hablado del país. "Colombia tiene fábricas de cocaína, donde la producen. ¿Destruiría yo esas fábricas? Me enorgullecería hacerlo personalmente. No dije que lo haría, pero me enorgullecería hacerlo”, dijo el mandatario, y habló de forma similar a México: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".



Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó a lo expresado por su homólogo estadounidense, quien ha realizado un despliegue militar en el mar Caribe y en el Pacífico, atacando supuestas 'narcolanchas' que, al parecer, se dirigían a Estados Unidos. “Cómo me sentiré de orgulloso que en mi gobierno se han destruido 10.366 laboratorios de producción de cocaína. (Marco) Rubio no le ha contado a Trump, nadie le dice”, indicó el Jefe de Estado colombiano



Lo que dijo Trump sobre Maduro

En la misma entrevista, Trump indicó que hablará con Maduro "en un futuro no muy lejano (...) “No puedo decirte lo que le voy a decir, pero tengo algo muy específico que decir". En días pasados, desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, también expresó su intención de hablar con el líder venezolano, aunque mencionó que "no ha sido bueno para Estados Unidos".



"No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable (...) Veremos qué pasa. En un momento dado estaré hablando con él", añadió sobre Maduro. Cuando le preguntaron si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió: "No, no lo descarto, no descarto nada".

Maduro reaccionó inmediatamente a las palabras del estadounidense, diciendo que su gobierno mantiene la posición "invariable" de dialogar "face to face (cara a cara)" con el presidente estadounidense. "Este país está en paz, este país va a continuar en paz y en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela, se hablará, 'face to face', cara a cara, sin ningún problema. Yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo… Yes, peace, war no, never, never war (Sí, paz, guerra no, nunca, nunca guerra)", dijo durante su programa semanal de televisión ‘Con Maduro’.

