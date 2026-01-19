Mujer despertó con una pitón de dos metros y medio encima de ella: "Cariño, no te muevas"

En la ciudad de Brisbane, en el noreste de Australia, una mujer despertó con una serpiente de cerca de dos metros y medio en su cama. El hecho fue reportado por medios locales, que narraron la forma en la que la mujer, su esposo y sus dos perros se pusieron a salvo para evitar cualquier evento violento con el animal salvaje.

La historia fue protagoniza por una mujer identificada como Rachel Bloor, quien se despertó en la noche del lunes 12 de enero y encontró una Morelia spilota, también conocida como pitón alfombra, enroscada sobre ella. La mujer le relató a la agencia Australian Broadcasting Corporation sobre cómo fue el peligroso hecho. Al principio, Bloor creyó que lo que estaba encima de ella era uno de sus perros, un labradoodle.



"Cariño, no te muevas. Hay una pitón alfombra de unos dos metros y medio encima de ti", le dijo su esposo cuando ella le pidió encender la luz. La mujer aseguró que temía por sus perros más que por ella misma o por su esposo. "Estaba preocupada por los perros", dijo Bloor, quien agregó que su esposo se encargó de sacar a los animales de la habitación mientras ideaba cómo salir de la cama sin despertar alguna reacción peligrosa en la serpiente.



"Fui yo quien se quedó allí para encargarse de ello (...) Así que, como que me escabullí", agregó la mujer, que siguió el consejo de su esposo de escabullirse debajo de las sabanas y alejarse gateando. Una vez logró salir de la cama, la mujer contó que guió a la serpiente por la ventana.

¿Cuál fue la pitón que se hizo encima de la mujer?

De acuerdo con el atlas de Vida de Australia, la Morelia spilota, comúnmente conocida como pitón alfombra, es una serpiente de gran tamaño de la familia Pythonidae que se encuentra en varias regiones del mundo. Australia, Nueva Guinea (Indonesia y Papúa Nueva Guinea), el archipiélago de Bismarck y el norte de las Islas Salomón son los principales lugares donde se encuentra este tipo de animal.

Según su subespecie, el comportamiento de estos animales puede variar. "En general, la especie suele ser activa tanto de día como de noche, aunque se observa que la subespecie M. s. variegata es principalmente nocturna. Las pitones alfombra prefieren vivir en los árboles, aunque también pueden encontrarse en el suelo, y suelen utilizar espacios abiertos para tomar el sol", se lee en el atlas.

Bloor había temido por sus perros cuando se encontró con la pitón, lo que fue la reacción adecuacada, ya que según el atlas, "las pitones alfombra matan a sus presas por constricción. Su dieta se compone principalmente de pequeños mamíferos, aves y lagartijas. Se han reportado casos de pitones alfombra devorando gatos domésticos y perros pequeños".