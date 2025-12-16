En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
TOLIMA VS JUNIOR

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Leal hasta el final: perro permaneció junto al cuerpo de su dueño tras tiroteo en Australia

Leal hasta el final: perro permaneció junto al cuerpo de su dueño tras tiroteo en Australia

Una escena de profunda lealtad quedó registrada luego del tiroteo en Australia, el perro se encuentra a salvo y con la familia de la víctima.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Leal hasta el final: perro permanece junto al cuerpo de su dueño tras tiroteo en Australia
El perro sobrevivió y esta con la familia de la victima.
Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad