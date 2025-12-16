Leal hasta el final: perro permaneció junto al cuerpo de su dueño tras tiroteo en Australia

En medio del caos, los gritos y el sonido seco de los disparos que rompieron la tarde en Bondi, una playa popular de Australia, una triste escena quedó grabada para siempre. Mientras las personas corrían buscando refugio y las autoridades intentaban controlar una de las peores tragedias recientes en el país, un perro permanecía inmóvil, firme, de pie junto al cuerpo sin vida de su dueño. Sin ladrar, sin huír, simplemente esperando sin saber con certeza que sucedía a su alrededor. La imagen, captada en video y difundida en redes sociales, se convirtió en uno de los símbolos más desgarradores del ataque terrorista ocurrido en Sídney.



El protagonista inesperado de esta historia es Maui, un perro de montaña bernés que, según muestran las imágenes, se quedó haciendo guardia junto a su dueño luego de que este fuera abatido durante el tiroteo en las inmediaciones de Bondi Beach. El video fue divulgado en redes sociales y le ha dado la vuelta al mundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ataque, perpetrado el 14 de diciembre durante una celebración pública de Hanukkah, dejó al menos 16 personas muertas y más de 40 heridas. De acuerdo con la información recogida por las autoridades, el hecho fue atribuido a dos hombres armados, padre e hijo, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada contra familias que participaban en el evento. En ese contexto de terror, Maui se convirtió en un testigo inocente de la violencia.

Las imágenes muestran al perro primero corriendo desesperado por el parque, desorientado por el estruendo de los disparos, y luego regresando al lugar donde yacía su compañero de vida. Allí se quedó, de pie, como si intentara protegerlo o acompañarlo en sus últimos momentos. Para muchos usuarios en redes sociales, esa gesto fue una expresión pura de lealtad, un instinto que para muchos no entiende de miedo ni de peligro.



Según detalló The Sun, el dueño de Maui, un hombre cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, fue descrito por personas cercanas como “un alma gentil”. Testimonios recogidos por el medio británico señalan que el hombre paseaba a sus perros junto a su esposa cuando comenzó el ataque. Además del perro de montaña, un pequeño caniche blanco los acompañaba y resultó ileso.



La difusión del video generó una rápida reacción en la comunidad. Anne-Marie Curry, fundadora de Arthur and Co. Pet Detectives, pidió públicamente ayuda para ubicar al perro y reunirlo con su familia. En declaraciones citadas por un portal australiano, Curry aseguró que Maui había estado “justo en la línea de fuego”, exponiéndose al mismo peligro que las víctimas humanas del ataque.

Publicidad

Horas después, se confirmó que el dueño de Maui había fallecido en la masacre y que el perro logró ser rescatado y entregado a la familia de la víctima gracias al apoyo de ciudadanos y organizaciones comunitarias. “Afortunadamente, acabamos de recibir la confirmación de que los perros de las víctimas están a salvo”, señaló Arthur and Co. Pet Detectives en una publicaciónen Facebook, en la que también calificaron lo ocurrido como “una tragedia que desafía toda creencia”.

Más allá del horror del atentado, la figura de Maui se transformó en un símbolo de humanidad, bondad y lealtad en medio de la violencia. Para muchos, su comportamiento recordó que el vínculo entre humanos y animales puede ser tan profundo como inexplicable

Publicidad

El ataque de Bondi conmocionó a Australia y al mundo entero. Entre las víctimas confirmadas se encuentran una niña de diez años, dos rabinos, un ciudadano francés y un sobreviviente del Holocausto que murió protegiendo a su esposa.



Imágenes del desgarrador momento

Por sensibilidad y respeto a las víctimas, Noticias Caracol se abstiene de publicar los videos que circulan en redes sociales. No obstante, las siguientes imágenes han sido editadas y seleccionadas cuidadosamente con el fin de evitar herir susceptibilidades.

Captura de pantalla

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL