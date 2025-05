Caso Ana María Henao: coordenadas de celular son pista clave para hallar el cuerpo de la colombiana

Una nueva esperanza se abre para la familia de Ana María Henao, la empresaria colombo-estadounidense asesinada en febrero de 2024 en Madrid, presuntamente por su exesposo David Knezevich, un hombre serbio que fue hallado sin vida -en abril de este año- en su celda en prisión. Tras pensar que, posiblemente, nunca sabrían dónde estaba el cuerpo de la colombiana, las autoridades encontraron algunas coordenadas que podrían ayudar a esta búsqueda.

Según reveló Voz pópuli de España, los investigadores de este caso que indignó a los colombianos el año pasado han hallado dos coordenadas en el teléfono móvil de Knezevich que podrían arrojar luz sobre el paradero del cuerpo sin vida de Ana María Henao. La Policía Nacional y el FBI ya se han desplegado a los respectivos lugares para realizar la búsqueda del cuerpo.

¿Qué es lo que se sabe?

A pesar del suicidio del hombre el pasado 28 de abril, antes de que iniciara el juicio en su contra por el secuestro y asesinato de la mujer, los investigadores han seguido trabajando en este caso para poder hallar los restos de la colombiana. Sospechan que el cuerpo habría sido arrojado entre Madrid (España) y Belgrado (Serbia); pero con las coordenadas halladas, desde esta semana, las autoridades llegaron a inmediaciones de la ciudad italiana de Turín para iniciar una exhaustiva búsqueda.

Las coordenadas halladas en el teléfono del único sospechoso por el asesinato de Ana María Henao les dieron a los investigadores dos puntos en los que, posiblemente, el hombre pudo haber planeado la ocultación del cuerpo. Agentes de la policía y del FBI, junto a perros especializados en la búsqueda de restos cadavéricos, entrarán en los alrededores de la comuna de Susa, ubicada a los pies de las montañas de los Alpes que marcan la frontera con Francia, según detalló el medio.

¿Cómo murió Ana María Henao?

La colombiana Ana María Henao y el serbio David Knezevich fueron esposos, habían vivido juntos y compartido negocios en Estados Unidos. En medio del proceso de divorcio, la mujer había decidido alejarse e iniciar una nueva vida en Madrid, en España. La separación habría sido complicada por el reparto del patrimonio de la expareja, estimado en más de 15 millones de dólares solo en inmuebles.

Lo que las autoridades han establecido a lo largo del último año de investigaciones es que Knezevich viajó desde Serbia a Madrid en un vehículo alquilado en febrero de 2024. Cámaras de seguridad lo grabaron en el edificio en el que vivía Henao en Madrid el día de la desaparición. Se cree que, tras asesinarla, el hombre ocultó el cadáver en una gran maleta que guardó en el carro con el que inmediatamente también regresó rumbo a Serbia.

En medio del recorrido, el hombre utilizó el celular de Ana María Henao, haciéndose pasar por ella en chats con sus amigas para evitar las sospechas por su desaparición; además habría dejado el cadáver en algún punto del recorrido que todavía no es identificado por las autoridades. Knezevich fue arrestado cuando entró a Estados Unidos por el aeropuerto internacional de Miami, procedente de Serbia. En noviembre pasado había sido acusado de asesinato.

La tarea de la búsqueda del cuerpo de Ana María Henao no ha sido nada fácil para las autoridades, considerando Knezevich podía haberlo arrojado en cualquier punto de los más de 2.600 kilómetros que recorrió entre Madrid y Belgrado. Sin embargo, las coordenadas halladas en el teléfono móvil del hombre podrían hacer más corta y fácil la labor. Las primeras búsquedas llevadas a cabo en la ciudad de Vicenza y en la provincia de Soria no dieron resultados, pero las autoridades señalan que no cerrarán el caso hasta encontrar los restos de la colombiana y darle un descanso a su familia.

