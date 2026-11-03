Caso Zulma Guzmán: Fiscalía británica asegura que El Buen Pastor cumple condiciones para extradición

La cárcel El Buen Pastor de Bogotá, específicamente el pabellón 9, cumple con las condiciones necesarias para recibir a Zulma Guzmán Castro en caso de que las autoridades británicas autoricen su extradición a Colombia. Así lo aseguró la Fiscalía británica durante una nueva jornada de audiencias en Londres, en la que se discutieron las condiciones que tendría la mujer durante una eventual reclusión en el país.



Guzmán es señalada por las autoridades colombianas de estar involucrada en la muerte de dos niñas por envenenamiento con talio, un caso que motivó la solicitud de extradición para que responda ante la justicia colombiana. Durante la diligencia, la Fiscalía británica, que representa los intereses de las autoridades de Colombia en este proceso, presentó los resultados de un informe elaborado por el experto en centros penitenciarios Alan Mitchell, quien visitó el país en mayo de este año.

Según explicó la fiscal del caso, el análisis concluyó que el pabellón 9 de la cárcel El Buen Pastor reúne las condiciones para que Guzmán pueda permanecer recluida allí si finalmente es extraditada y las autoridades colombianas disponen su detención.

Entre los aspectos destacados del informe está la disponibilidad de vigilancia permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana. También se indicó que la mujer tendría acceso a asistencia psicológica y médica y que el pabellón señalado no presenta problemas de hacinamiento.

Estos argumentos fueron presentados por la Fiscalía británica para respaldar que existen condiciones adecuadas para una eventual reclusión de Guzmán en Colombia.

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Defensa de Zulma Guzmán cuestiona las condiciones carcelarias en Colombia

La postura de la Fiscalía fue controvertida por George Smith, abogado principal de Zulma Guzmán, quien puso sobre la mesa la situación del sistema penitenciario colombiano.

El defensor sostuvo que Colombia ha atravesado una crisis carcelaria marcada por el hacinamiento durante más de 28 años. Con este argumento, la defensa cuestionó las garantías que tendría su representada si debe regresar al país para enfrentar el proceso judicial.



De esta manera, las condiciones de una eventual reclusión se convirtieron en uno de los puntos de discusión de la audiencia, en la que la Fiscalía buscó demostrar que el centro penitenciario señalado cuenta con las garantías necesarias.



¿Qué sigue en el proceso de extradición de Zulma Guzmán?

El juez encargado del caso, John Honey, ha manifestado su intención de avanzar con el proceso de extradición en el menor tiempo posible. Durante las diligencias, también le ha señalado a Guzmán que lleva bastante tiempo en el Reino Unido y ha insistido en la importancia de evitar más demoras. En ese contexto, el magistrado está pendiente de que se reprograme la audiencia de imputación de cargos que Guzmán tiene prevista en Colombia para el próximo 9 de noviembre, de manera virtual. Este ajuste permitiría avanzar con el procedimiento de extradición que se adelanta en Londres.

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Entre tanto, la salud mental de la mujer será evaluada este miércoles en una nueva audiencia ante la Corte de Magistrados de Westminster. Para este procedimiento se contará con la valoración de dos psiquiatras, cuyos análisis harán parte de las discusiones dentro del proceso. La evaluación constituye otro de los asuntos pendientes en el trámite que busca determinar si Zulma Guzmán puede ser extraditada a Colombia para responder por los hechos que le atribuyen las autoridades judiciales.

María Paula Rodríguez Rozo

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