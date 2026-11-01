Audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Inglaterra: abogado y periodista dan sus claves del caso

Este lunes empieza en Londres, Inglaterra, la audiencia de extradición de Zulma Guzmán Castro, quien permanece recluida en la cárcel de mujeres de Bronfield bajo condiciones de máxima seguridad. La justicia colombiana la reclama para juzgarla por la muerte de dos menores de edad envenenadas con talio. Noticias Caracol sigue de cerca el caso y habló con un experto en el Reino Unido para entender cómo funciona el proceso.



Zulma Guzmán permanece en la cárcel de máxima seguridad desde enero de este año con cuando fue detenida por las autoridades británicas. Desde una oficina pequeña del penal, cada 28 días ha comparecido de manera virtual para que un juez renueve su detención. En cada audiencia se la ha visto tranquila, sin mayores expresiones y solo ha hablado para confirmar su nombre completo y su fecha de nacimiento. Mark Howard Stephens, renombrado abogado en el Reino Unido y con experiencia casos connotados, cree que Zulma Guzmán será enviada a Colombia muy pronto. Incluso se apela al fallo.

"Creo que es muy probable que sea extraditada. Se trata de un delito muy grave. Es un delito que se le imputa en ambos países según nuestros ordenamientos jurídicos y esos son algunos de los requisitos. El único aspecto sobre el que creo que es probable que haya cierto debate y que el tribunal examine es que ella ha padecido problemas de salud mental. Por lo que la pregunta es, ¿sería justo para ella, en su estado mental actual seguir siendo juzgada? Pero siempre que se haya recuperado lo suficiente, esperaría que la extradición se llevara a cabo de forma bastante rutinaria", aseguró el abogado.

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Según Stephens, este es un caso de extradición rutinaria porque la justicia británica solo responderá a una pregunta. "Un asesinato, un envenenamiento, niños, una expulsión internacional, todo ello le da un cierto matiz al caso que ha cautivado la imaginación del público. Pero a los tribunales británicos no les preocupan las acusaciones, no les preocupa lo que se diga en las redes sociales. Lo que pretenden determinar es si esta mujer debe ser de vuelta a Colombia para enfrentarse a las autoridades de ese país y rendir cuentas ante ellas o no. Así que aunque haya muchas pruebas ajenas al caso en las redes sociales, todo se reducirá a una pregunta. ¿Debe ser juzgada en Colombia? Y si la respuesta es sí, será devuelta", añadió el abogado británico.



Uno de los principales argumentos de la defensa de Guzmán serían las condiciones carcelarias en Colombia. Stephens dice que no cree que las cuestiones relativas a las condiciones carcelarias en Colombia vayan a tener mucho peso en la deliberación. "En Colombia existe un sistema judicial que funciona. Se ha respetado en numerosas ocasiones anteriores con las notificaciones rojas de Interpol y con la extradición de personas a Colombia. Además, estamos acostumbrados a enviar personas a países donde las condiciones carcelarias no son las mismas que en el Reino Unido, pero tampoco son inhumanas. Por ello, no creo que el sistema penitenciario colombiano vaya a ser un factor que tenga un gran peso para el juez", indicó.



El periodista Mike Sullivan, quien reveló la primicia del hallazgo de Zulma Guzmán en Londres, narró para Noticias Caracol que ella saltó 9 metros para lanzarse a las aguas heladas del río Támesis el 16 de diciembre de 2025. "Había unas cinco embarcaciones en la zona, todas preparadas por si se tiraba al agua, que era lo que amenazaba hacer. Pero una vez que se reunieron, no pudieron impedir que se tirara al agua. Estuvo desaparecida unos 15 minutos porque a esa hora del día todavía estaba oscuro. Las embarcaciones tenían luces, al final la encontraron".

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Sullivan asegura que si Guzmán quisiera quitarse la vida en ese momento, "se habría dejado ahogar". "Tuvo tiempo suficiente para hacerlo, pero no lo hizo. Seguía aferrándose a la vida. La encontraron e intentaron subirla a bordo del barco, pero en ese momento ella intentó empujarlos y volver al agua, es decir, se encontraba en un estado de gran angustia", añadió el periodista.

Se sabe que Zulma Guzmán ingresó al Reino Unido un mes antes de su rescate en el Támesis. "Se había ido a Argentina, luego a Brasil y después a España. Y desde ahí había venido al Reino Unido, no sé cómo, pero llegó aquí el 11 de noviembre del año pasado. Así que esto fue más de un mes antes de que finalmente la encontraran. No está claro dónde vivía ni dónde se alojaba. Al parecer su hijo es estadounidense aquí, así que quizá había venido a verlo. No lo sabemos. No hay indicios de que el hijo se diera cuenta que su madre estaba a la fuga", relató.

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Las autoridades estaban siguiendo los rastros electrónicos de Zulma Guzmán sin mayor éxito. "Mientras la policía de aquí o mejor dicho la Agencia Nacional contra el Crimen la buscaba activamente, ella parece haber estado siempre un paso por delante de la ley hasta que se tiró al agua. ¿Fue eso un grito de ayuda o para llamar la atención?", se preguntó Sullivan, aunque la Corte de Magistrados de Westminster solo debe resolver una pregunta esta semana. Zulma Guzmán Castro estará presente en la corte para su audiencia de extradición que tomará cuatro días. Su defensa ha dicho tener las pruebas suficientes para evitar que se sea enviada a Colombia. Sin embargo, la justicia británica sopesará esos argumentos frente a los de la justicia colombiana que espera juzgarla.