Indignación por video de empleada manipulando alimentos con la boca en famosa cadena de restaurantes

Un video grabado dentro de un restaurante McDonald’s en Southbridge, Massachusetts, ha generado una ola de indignación en redes sociales luego de que una trabajadora se grabara introduciendo papas fritas en su boca y devolviéndolas posteriormente al envase, presuntamente para ser entregadas a clientes.



Las imágenes comenzaron a circular masivamente en plataformas digitales después de haber sido publicadas inicialmente en Snapchat y posteriormente difundidas en sitios como Facebook el pasado 7 de mayo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el video, además de la empleada que manipula la comida diciendo “Así que hoy quieres papas fritas, ¿verdad?”, se observa a otra trabajadora riéndose mientras ocurre la escena.

La situación provocó fuertes reacciones entre usuarios y residentes de la zona, quienes cuestionaron las condiciones sanitarias y la seguridad alimentaria dentro del establecimiento.



Una usuaria que compartió el video escribió: “¡Southbridge McDonald's! ¡Este es un gerente tan desagradable que ella y el otro empleado necesitan ser despedidos lo antes posible!”.



En la misma publicación agregó: “NUNCA volveré a ir a Southbridge McDonald's. alguien necesita despedir a esta sucia junto con la que se ríe con ella. No puedo creer que pienses que esto es divertido. Que tengas el día que te mereces”.

Publicidad

La policía y las autoridades sanitarias iniciaron una investigación

Al día siguiente de la viralización del video, el Departamento de Policía de Southbridge emitió un comunicado oficial confirmando que ya investigaba lo ocurrido junto con la Junta de Salud local y la administración del restaurante.

“Somos conscientes de un vídeo que está circulando en línea que involucra a un empleado en un restaurante de comida rápida local supuestamente contaminando la comida antes de ser servida”, señaló la Policía.

Publicidad

Las autoridades indicaron además que, desde la publicación de las imágenes, comenzaron a recibir numerosas llamadas, denuncias y consultas relacionadas con el caso.

“En este momento, el asunto se está abordando en coordinación con la Junta de Salud y administración de restaurantes. También estamos trabajando para determinar si la comida fue servida finalmente a un cliente e identificar a cualquier individuo que pueda haber sido afectado”, añadió el comunicado.

El medio Boston 25 News, el cual documentó el caso, informó que la Junta de Salud de Southbridge abrió una investigación formal tras conocerse las imágenes.

Un reportero habló con las autoridades locales y confirmó que tras el informe estan revisando semanas de grabaciones de seguridad del restaurante para establecer cuándo ocurrió exactamente el incidente y si las papas fritas terminaron siendo entregadas a algún cliente.

Publicidad

“Ha sido una de las semanas y fines de semana más ajetreados que he visto en mucho tiempo”, declaró al medio el director de salud Daniel Wajik, quien aseguró que el teléfono del departamento “no ha parado de sonar”.

El medio también recogió testimonios de residentes indignados por el video. “Eso es repugnante. ¿Estás bromeando? Y no es higiénico”, dijo una mujer entrevistada por el medio. Otro residente afirmó: “Eso sí que es un problema. Es un problema de seguridad”.

Publicidad

Incluso algunos clientes habituales señalaron que dejarían de visitar el establecimiento mientras continúa la investigación.



¿Qué respondió McDonald’s?

En medio de la entrevista, el director de salud indicó que la franquicia informó a las autoridades que las personas involucradas en el video ya no trabajan en el restaurante tras una investigación interna.

La empresa también emitió un pronunciamiento sobre lo ocurrido. “El bienestar y la seguridad de nuestra comunidad de Southbridge siguen siendo nuestra máxima prioridad y continuaremos tomando medidas rápidas”, señaló la franquicia en una declaración citada por el medio.

En otro comunicado, los propietarios de esta franquicia indicaron: “Las acciones de estas personas son inaceptables y no reflejan los estándares de seguridad alimentaria de nuestra organización o valores”.

Asimismo, explicaron que estaban colaborando con las autoridades locales y con el departamento de salud para esclarecer el caso.

Publicidad

Aunque el video generó alarma y molestia entre los habitantes de Southbridge, las autoridades informaron que, hasta el momento, no se ha confirmado que las papas fritas hayan sido servidas a clientes.

La policía señaló además que ninguna persona se ha presentado como posible afectada y que todavía no se han anunciado cargos relacionados con el incidente.

Publicidad

Además, el departamento de salud tampoco encontró infracciones sanitarias durante una inspección realizada en el establecimiento mientras el video circulaba en redes sociales.

Aun así, las autoridades locales aseguraron que reforzarán programas de capacitación y medidas de seguridad alimentaria tanto en McDonald’s como en otros establecimientos de comida de la ciudad.

El caso continúa bajo investigación mientras las imágenes siguen circulando ampliamente en internet y generando debate sobre la manipulación de alimentos y las responsabilidades dentro de restaurantes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co