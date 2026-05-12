¿Fue un error o intencional? Esto se sabe sobre el hombre que murió tras ser embestido por un avión

Las autoridades de Estados Unidos continúan investigando la impactante muerte de un hombre que fue atropellado por un avión de Frontier Airlines en una pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en un caso que ha generado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió y por los antecedentes criminales de la víctima.



El fallecido fue identificado como Michael Mott, de 41 años, quien ingresó sin autorización a la zona restringida del aeropuerto la noche del pasado viernes antes de ser impactado por una aeronave que se preparaba para despegar con destino a Los Ángeles.

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Inicialmente surgieron dudas sobre si el hecho había sido accidental o intencional. Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalaron que todo apunta a que se trató de un suicidio.



Las autoridades creen que quería quitarse la vida

De acuerdo con información entregada por autoridades de Denver y citada por la agencia Associated Press, Mott escaló una valla perimetral del aeropuerto y caminó directamente hacia la pista de aterrizaje.

El médico forense principal de la ciudad y el condado de Denver, Sterling McLaren, indicó que la causa de muerte fue determinada como suicidio tras el examen post mortem realizado al cuerpo.



“No se recuperó ninguna nota de la víctima”, explicaron las autoridades, aunque aseguraron que la conclusión se tomó con base en la investigación y las circunstancias del caso.



El jefe del Departamento de Policía de Denver, Ron Thomas, afirmó que continúan revisando cualquier elemento que permita reconstruir las últimas horas de Mott.

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“Actualmente estamos buscando cualquier nota, ordenador, cualquier cosa por el estilo, tratando de identificar los lugares donde estuvo más recientemente”, declaró durante una rueda de prensa.



Así ocurrió el impacto con el avión

Según las autoridades aeroportuarias, Michael Mott logró saltar una cerca de aproximadamente 2,4 metros de altura coronada con alambre de púas y permaneció cerca de dos minutos en la pista antes de ser impactado por el avión.

Videos de vigilancia difundidos posteriormente muestran al hombre caminando tranquilamente sobre la pista mientras el Airbus A-321neo de Frontier Airlines aceleraba para despegar.

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Segundos después, la aeronave lo golpeó con uno de sus motores.El director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Denver, Phillip Washington, explicó que el avión viajaba a cerca de 240 kilómetros por hora en el momento del impacto.

Las autoridades señalaron que el hombre fue succionado por uno de los motores de la aeronave y murió por “múltiples lesiones por traumatismos contundentes y cortantes”. Un audio difundido posteriormente captó la reacción del personal aeroportuario tras el choque.

“Sí, hay extremidades en la pista. Creo que el avión atropelló a una persona”, se escucha decir a un trabajador.Más tarde agregan: “Parece haber restos humanos en la pista”.

Tras el impacto, el avión sufrió un incendio en uno de sus motores, situación que obligó a evacuar de emergencia a los 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

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Frontier Airlines informó que los pilotos suspendieron inmediatamente el despegue luego de reportar que habían golpeado a una persona en la pista.

Algunas personas denunciaron posteriormente que quedaron atrapadas varios minutos dentro del avión mientras la cabina comenzaba a llenarse de humo.



¿Quién era el hombre?

El diario New York Post reveló detalles del historial criminal de Michael Mott. Según el medio, el hombre acumulaba más de 20 arrestos en Colorado desde 2002, incluidos delitos como intento de asesinato, violencia doméstica, agresión, robo, allanamiento de morada, conducir bajo efectos del alcohol y resistencia al arresto.

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Uno de los casos más graves ocurrió en 2005, cuando fue arrestado por intento de asesinato con arma de fuego.Posteriormente se declaró culpable de agresión en segundo grado con lesiones graves usando un arma mortal y recibió una condena de seis años de prisión.

Su arresto más reciente había ocurrido apenas un mes antes de la tragedia, luego de ser acusado de allanamiento de morada y daños a la propiedad en Colorado Springs. Las autoridades señalaron que en ese momento Mott se encontraba en condición de calle.



Una falla de seguridad bajo investigación

El caso también abrió interrogantes sobre la seguridad del aeropuerto y la facilidad con la que el hombre logró ingresar a una zona restringida. Según explicó Phillip Washington, un sistema de radar detectó movimientos en el área minutos antes del incidente, pero inicialmente el personal creyó que se trataba de una manada de ciervos.

Posteriormente, funcionarios federales alertaron sobre la presencia de un intruso, aunque el tiempo de reacción fue insuficiente para evitar la tragedia. Expertos en seguridad aeroportuaria indicaron que este tipo de incidentes no son completamente inusuales en Estados Unidos.

Jeff Price, exsubdirector de seguridad del aeropuerto de Denver, afirmó que los intrusos en aeropuertos suelen ser personas intoxicadas o individuos que intentan vulnerar los sistemas de seguridad. “No es tan difícil saltar la valla de un aeropuerto”, aseguró.

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Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación mientras revisan posibles fallas de seguridad y analizan las circunstancias exactas que llevaron a Michael Mott a ingresar a la pista momentos antes de morir embestido por el avión.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co