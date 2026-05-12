Donald Trump insulta a periodista que le preguntó por costo del salón de baile de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de "tonta" a una periodista que lo interrogó sobre el aumento de costos de las obras que promueve para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.



"Lo que ocurre es que tenemos un salón de baile que está dentro del presupuesto. Doblé su tamaño porque, obviamente, lo necesitamos. Estamos dentro del presupuesto y vamos adelantados", afirmó Trump en el jardín de la Casa Blanca al responder una primera pregunta de la reportera Akayla Gardner, de MS Now.

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Ante la insistencia de la periodista por el hecho de haber duplicado el costo del proyecto, el mandatario reaccionó con molestia y respondió: "Doblé su tamaño, tonta. No eres una persona lista".

El proyecto fue ordenado por Trump el año pasado e implicó la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para levantar un salón de baile destinado a grandes eventos. Inicialmente, la obra tenía un costo estimado de doscientos millones de dólares, pero ahora se calcula en cuatrocientos millones.



No es la primera vez que Donald Trump insulta periodistas

El mandatario, quien históricamente ha mantenido una relación conflictiva con los medios de comunicación, a los que acusa de difundir "noticias falsas" en su contra, ha protagonizado varios episodios de insultos a periodistas durante su segundo mandato, en particular contra mujeres reporteras.



En noviembre de 2025, increpó con un "cállate, cerdita" a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey cuando esta le preguntó, a bordo del avión presidencial Air Force One, sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.



Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RFS) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han advertido sobre un deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos bajo la Administración Trump.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE