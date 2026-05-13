Niña de 5 años pasó más de 30 horas atrapada en vehículo donde murieron sus padres en accidente

Una niña de cinco años sobrevivió a un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Colorado, Estados Unidos, en el que murieron sus padres y del que ella permaneció atrapada durante más de 30 horas antes de ser encontrada por los equipos de emergencia.

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El caso ocurrió en cercanías de Bayfield, una pequeña localidad ubicada en el condado de La Plata. De acuerdo con información recogida por People de la Patrulla Estatal de Colorado, la familia viajaba en una camioneta Chevrolet S-10 cuando el vehículo se salió de la carretera US Highway 160 y terminó cayendo por un terraplén.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Devante Griffin, de 25 años, y Klariza Tarango, de 24, quienes se movilizaban junto a su hija Kayce Griffin, la única sobreviviente del siniestro.



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¿Cómo encontraron a la niña luego de accidente de tránsito?

Según el reporte oficial, las autoridades creen que el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana del 1 de mayo de 2026. Sin embargo, el vehículo quedó oculto en una zona de difícil visibilidad, lo que impidió que otros conductores notaran de inmediato lo sucedido. La camioneta fue encontrada hasta el mediodía del 2 de mayo, cuando un conductor que transitaba por el lugar observó restos del automotor y alertó a los organismos de emergencia.



Cuando los rescatistas llegaron al sitio, encontraron el vehículo completamente destruido a unos 12 metros de profundidad en un terraplén junto a la autopista. Dentro del automóvil estaban los cuerpos de los dos adultos y la menor de edad, que seguía con vida. De acuerdo con Hunter Mathews, portavoz de la Patrulla Estatal de Colorado, la niña permaneció todo ese tiempo dentro del vehículo accidentado.

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Las autoridades confirmaron que Kayce Griffin fue trasladada al Hospital Mercy, en Durango, donde recibió atención médica por lesiones menores. Horas después fue dada de alta y quedó bajo el cuidado de su abuelo. El jefe del Distrito de Protección contra Incendios de Upper Pine River, Bruce Evans, aseguró que la menor tuvo "mucha suerte" de sobrevivir al accidente.

Además, la forense del condado de La Plata, Jann Smith, informó que ninguno de los adultos llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del choque. Además, confirmó que la niña no viajaba en una silla especial para menores ni utilizaba asiento elevador. "Es absolutamente fundamental que la gente entienda que su hijo puede crecer lo suficiente como para dejar de usar la silla de coche, pero aún existen requisitos de altura y peso para que pueda usar un asiento elevador, y muchos padres no están familiarizados con los requisitos", indicó.



Las causas del accidente siguen bajo investigación

La Patrulla Estatal de Colorado indicó que, hasta el momento, no existen indicios de que el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas hayan influido en el accidente. Los investigadores continúan recopilando información para establecer qué provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta y terminara saliéndose de la vía.

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"No estoy del todo seguro de qué provocó que se salieran de la carretera ni qué ocurrió después", señaló el portavoz de la patrulla estatal.

Luego de la tragedia, familiares de Devante Griffin y Klariza Tarango crearon campañas en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y apoyar a la menor sobreviviente. En uno de los mensajes publicados por allegados de Klariza Tarango, la joven fue recordada como una madre y amiga cercana que mantenía una relación muy fuerte con su familia.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co