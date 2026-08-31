ChatGPT, Reddit y Roblox, bajo la lupa: tendrán que cumplir normas más rigurosas

Las plataformas digitales y los servicios basados en inteligencia artificial se enfrentan a nuevas exigencias regulatorias en Europa. ChatGPT, Reddit y Roblox serán sometidas a normas más rigurosas y mayores controles, luego de que la Unión Europea las incluyera en una lista de servicios digitales sujetos a una mayor auditoría legal. La decisión fue adoptada por la Comisión Europea, que designó a ChatGPT como un motor de búsqueda en línea de gran tamaño, mientras que Reddit y Roblox fueron catalogadas como plataformas en línea muy grandes.



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Con más de 45 millones de usuarios mensuales en Europa, ChatGPT quedó bajo esta nueva clasificación, que permitirá a la Comisión Europea vigilar y evaluar de cerca el funcionamiento de estos servicios digitales y de los sistemas relacionados con ellos.

La medida implica que las tres empresas tendrán que cumplir con las disposiciones de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. De acuerdo con la información entregada, tendrán un plazo de cuatro meses, hasta enero de 2027, para cumplir con determinadas obligaciones y evitar posibles sanciones.



¿Qué tendrá que evaluar ChatGPT, Reddit y Roblox?

Entre las nuevas obligaciones se encuentra la evaluación y mitigación de los riesgos sistémicos relacionados con sus algoritmos. Estos deberán analizarse en aspectos como la difusión de contenidos ilegales, los posibles efectos negativos sobre los menores de edad y el bienestar físico y mental de los usuarios.

También deberán tenerse en cuenta asuntos relacionados con los derechos fundamentales, los procesos electorales y la seguridad pública. La clasificación supone un nuevo nivel de vigilancia para estas plataformas, debido a que la Comisión Europea podrá revisar de manera más cercana su funcionamiento y los posibles riesgos asociados con los servicios que ofrecen.



Además, esta designación representa un precedente dentro de la aplicación de la normativa europea, pues es la primera vez que un chatbot de inteligencia artificial y un videojuego serán vigilados bajo esta normativa.



La preocupación por la seguridad de los menores en Roblox

En el caso de Roblox, una de las principales preocupaciones señaladas está relacionada con la interacción entre sus usuarios y, particularmente, con la posibilidad de que menores de edad entren en contacto con adultos a través de la plataforma. Wilson Vega, editor senior de Xataka MX, explicó en Noticias Caracol que esta preocupación existe desde hace varios años y que está relacionada con las características de interacción de Roblox.



“El caso de Roblox viene de años. La preocupación que tenemos particularmente quienes somos padres sobre cómo una plataforma con innegables funciones de red social, donde la gente puede interactuar directamente con desconocidos, no controla que entre los niños que están jugando no haya adultos que están buscando después contactarlos de otras maneras”.

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El periodista también señaló que, desde esta perspectiva, tanto Roblox como las plataformas de inteligencia artificial necesitan mayores controles. “Ambas necesitan un marco reglamentario más fuerte y es lo que la Unión Europea está tratando de imponer”.

La aplicación de estas normas busca, precisamente, que las plataformas sometidas a la regulación identifiquen y reduzcan los riesgos que puedan afectar a sus usuarios, especialmente aquellos relacionados con contenidos ilegales, menores de edad, derechos fundamentales y seguridad.

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La decisión sobre ChatGPT, Reddit y Roblox se suma a las medidas que la Unión Europea ya ha aplicado sobre otras grandes plataformas digitales y servicios tecnológicos.

La Comisión Europea ya ha puesto bajo su lupa a compañías y herramientas como Google, Meta, X, TikTok y el modelo de inteligencia artificial Grok, entre otras. Ahora, las tres empresas deberán avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales del bloque europeo durante los próximos meses. El plazo establecido llega hasta enero de 2027, cuando deberán haber cumplido con las exigencias correspondientes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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