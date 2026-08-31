Nepal pide no comer pescados arrastrados por la devastadora avalancha ante riesgos de contaminación

La Policía de Nepal le pidió este lunes a la ciudadanía abstenerse de consumir pescado y otros alimentos del río arrastrados por las riadas ante el riesgo de contaminación y problemas de salud, luego de las devastadoras inundaciones que hace cinco días arrasaron poblaciones enteras en el norte y el centro del país. "Se solicita abstenerse de consumir pescado y otros alimentos fluviales arrastrados por la inundación al río", advirtió el cuerpo policial a través de su perfil oficial en la red social X. Las autoridades de los distritos de Rasuwa y Nawalpur alertaron de que las corrientes del río Bhote Koshi, epicentro del desastre, y otros cauces cercanos se encuentran gravemente contaminadas por productos químicos, lodo, desechos y patógenos, además de cadáveres humanos y animales arrastrados río abajo desde las montañas. El consumo de estos productos o el uso directo del agua representa un grave riesgo de brotes de cólera, disentería, fiebre tifoidea, hepatitis A y E, así como infecciones cutáneas.

Las autoridades sanitarias nepalíes han publicado una guía de siete puntos que incluye purificar el agua antes de su consumo, consumir solo alimentos completamente cocinados, y evitar el estancamiento de agua cerca de las viviendas para prevenir brotes de dengue y encefalitis japonesa. Además, recomendaron buscar asistencia psicológica ante el impacto emocional derivado de la catástrofe.

El llamado de alerta coincide con una situación de colapso en la infraestructura forense del país. Los cadáveres que no han podido ser identificados, que ya superan los doscientos, han empezado a enterrarse en cementerios comunes con fichas numeradas para mantener su registro.



Hasta la fecha, las autoridades han recuperado más de novecientos cuerpos, la mayoría arrastrados cientos de kilómetros abajo, mientras que más de 4.200 personas continúan desaparecidas.



En la ciudad de Bharatpur (distrito de Chitwan), situada a más de 160 kilómetros aguas abajo del epicentro de la tragedia, las morgues locales quedaron completamente saturadas. Para evitar un problema mayor de salud pública, las fuerzas de seguridad han iniciado el traslado de cientos de cadáveres no identificados hacia zonas forestales para su entierro en fosas comunes.

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Según el protocolo de emergencia establecido, cada cuerpo es fotografiado, documentado meticulosamente y catalogado mediante señales metálicas numeradas depositadas en el lugar de la sepultura.

Al menos 590 ciudadanos extranjeros provenientes de 39 países continúan desaparecidos tras la fuerte riada, según informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores nepalí. "Se ha establecido una sala de control de emergencia en el Ministerio para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y con las familias de las personas desaparecidas", declaró en una rueda de prensa el portavoz de la Cancillería, Lok Bahadur Chhetri Poudel. La cartera añadió que 323 ciudadanos extranjeros han sido rescatados hasta el momento.

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Nepal agregó este lunes 115 fallecidos en su último recuento y más de 1.700 nuevos desaparecidos, lo que eleva el balance de la tragedia en Nepal y el Tíbet a 919 muertos y 4.793 personas de las que aún no se tiene información.

Ante el desbordamiento de las morgues, 18 forenses indios especializados en análisis de ADN han viajado a Nepal para ayudar en la identificación de las víctimas, indicó Poudel, y añadió que el país himalayo está coordinando el despliegue de un equipo de expertos de Singapur. Además, Nepal ha solicitado a Estados Unidos el suministro de cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres; y a China y Singapur, kits de pruebas de ADN, drones de alta capacidad y otros artículos esenciales no alimentarios.

Nepal ha recibido suministros críticos para la búsqueda, el rescate y la asistencia humanitaria procedentes de la India, China, Japón, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, entre otros países.

Entre los suministros se incluyen estructuras para la construcción de puentes, generadores, equipos solares, materiales de ayuda de emergencia, tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir, paquetes de alimentos y medicamentos.

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Poudel afirmó que se están gestionando suministros adicionales procedentes de Birmania (Myanmar), Catar, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Bangladesh y Pakistán, así como de organizaciones de las Naciones Unidas.

EFE