Nuevo cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos, el primero en un mes: así va el conflicto

Irán atacó este lunes objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los bombardeos de Estados Unidos sobre una isla en el estrecho de Ormuz, en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes. Seis meses después del inicio del conflicto, Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho y Washington persiste con un contra-bloqueo naval contra puertos de Irán. Estados Unidos había sugerido un giro hacia la presión económica en lugar de la acción militar, pero el domingo atacó lanzacohetes iraníes en la pequeña isla de Larak. "Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una acción limitada y precisa contra fuerzas de los Guardianes de la Revolución que representaban una amenaza inminente en el estrecho de Ormuz", escribió en X el Mando Central del ejército estadounidense. Ese ataque causó dos muertos y dos heridos, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

En represalia, los influyentes Guardianes de la Revolución iraní anunciaron que habían respondido lanzando misiles balísticos contra dos bases aéreas militares estadounidenses en Jordania, aliada de Washington, causando "graves daños". El ejército jordano dijo que había interceptado ocho misiles, sin precisar su procedencia. Teherán también señaló este lunes que atacó personal militar estadounidense en una base aérea en Emiratos Árabes Unidos utilizando "decenas de drones", según la televisión estatal. Emiratos, en tanto, aseguró haber "respondido" a un dron procedente de Irán, detectado en sus aguas territoriales.

Washington aseguró que sus ataques tenían como objetivo impedir que Irán colocara más minas marinas en el estrecho de Ormuz, pocos días después de haber anunciado que había completado la limpieza de explosivos en la zona. Estos ataques se producen tras semanas en las que las hostilidades habían perdido intensidad. La administración del presidente Donald Trump había privilegiado la "guerra económica" frente a los bombardeos sobre Irán. Sin embargo, hubo intercambios esporádicos de disparos en la región, sobre todo en y alrededor de Ormuz.



"No buscamos la guerra, pero daremos una respuesta contundente a los agresores", declaró el presidente iraní Masud Pezeshkian en un comunicado citado por la televisión estatal.



Pezeshkian habló antes de viajar a Kirguistán para la cumbre de un bloque que, junto con Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China, busca ser una contrainfluencia frente a Occidente.

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Trump insiste en que su país tiene "control total" del estrecho de Ormuz e incluso lo ha calificado como territorio de Estados Unidos, después de que Washington anunciara la semana pasada que había terminado de despejar explosivos de la vía marítima. "Las fuerzas estadounidenses vigilan de cerca la zona y siguen preparadas para proteger el libre flujo del comercio", dijo el capitán de la Marina Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de Estados Unidos.



Ataques a aliados de Wahington en el Golfo

El estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está bloqueado por Teherán, que ataca de forma esporádica a los barcos que intentan franquearlo.

La guerra estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió apuntando en particular a los países del Golfo aliados de Washington. Un alto el fuego en abril puso fin a cerca de 40 días de intensos bombardeos, y en junio se alcanzó un protocolo de acuerdo destinado a poner fin definitivamente al conflicto. Pero este se hizo añicos en julio tras la reanudación de las hostilidades. Las negociaciones están desde entonces en punto muerto.

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La guerra con Irán es profundamente impopular en la opinión pública estadounidense, con las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre, que podrían poner fin al control del Partido Republicano en las dos cámaras del Congreso.



El petróleo reacciona

Ante este cuadro de agravamiento de tensiones, el mercado de petróleo reaccionó de inmediato, con los precios en disparada. El barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subió 2,6% a 90,39 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, también aumentó 2,3% a 85,33 dólares. Las bolsas asiáticas también reaccionaron a comentarios del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Kevin Warsh, formulados el viernes.

AFP