Alerta por inundaciones repentinas en el Gran Cañón: un muerto, 15 desaparecidos y 62 evacuados

Unas 15 personas, que se cree que están desaparecidas, son buscadas este domingo mientras decenas de turistas fueron evacuados del Parque Nacional del Gran Cañón - uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos-, tras las inundaciones repentinas que afectaron a varias zonas del cañón en Arizona, informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS). "El personal del Parque Nacional del Gran Cañón, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada", señaló el NPS en un comunicado. De igual forma, solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre excursionistas que se encontraran en las zonas afectadas por las inundaciones repentinas que lo reporten a las autoridades del parque. Hasta primera hora del domingo, al menos 62 personas habían sido evacuadas. El cuerpo de un hombre de 46 años fue hallado el domingo en la tarde cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado, en el norte de Arizona, según el NPS.

Videos grabados por excursionistas mostraron una violenta riada de agua lodosa avanzando por senderos y bajo puentes peatonales, mientras troncos y otros escombros eran arrastrados por ríos crecidos entre un estruendoso rugido. El Servicio de Parques Nacionales indicó que trabaja junto con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas afectadas y localizar a los desaparecidos.

Las autoridades tenían previsto la evacuación de más personas de varios campamentos ante los pronósticos de más tormentas y lluvias intensas para este domingo y lunes. Según la información más reciente, no se han registrado heridos, dijo el NPS en un comunicado. "Las inundaciones causaron daños importantes en todo el cañón Bright Angel. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo Bright Angel quedaron destruidas, eliminando el acceso peatonal a través del arroyo", señaló el NPS en un comunicado.



El acceso al río Colorado en la zona, así como varios puentes permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. No se dispuso de inmediato una fecha de reapertura, indicaron los funcionarios. Las autoridades temen que la posibilidad de más tormentas eléctricas y fuertes lluvias para los siguientes días pueda provocar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios rápidos en las condiciones de los senderos y del río.



El Parque Nacional del Gran Cañón ocupa el cuarto lugar entre los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos, con 4.430.653 visitas recreativas en 2025. Varias tormentas han afectado a Estados Unidos el fin de semana. En San Antonio, Texas, más de 200.000 personas permanecen sin servicio eléctrico por las tormentas que afectaron la zona desde el viernes y se cree que dos personas fallecieron debido a las inundaciones en esa área.

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EFE