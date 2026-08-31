Fuerte temblor de 5,5 sacudió a Indonesia este 31 de agosto: también erupcionó un volcán

Un temblor de magnitud 5,5 se registró durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en Indonesia, generando preocupación entre los habitantes de la región de Ruteng, una zona ubicada en la isla de Flores y caracterizada por una intensa actividad tectónica. El movimiento telúrico fue reportado oficialmente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mediante su Boletín de Evento Sísmico Internacional, elaborado con información procesada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



Temblor de magnitud 5,5 se registra en Indonesia

De acuerdo con el informe, el terremoto ocurrió exactamente a las 3:03 a. m. y alcanzó una magnitud de 5,5. El SGC precisó que el evento tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros, una característica que suele incrementar la percepción de las sacudidas en las poblaciones ubicadas cerca del epicentro. La autoridad geológica unicó el epicentro en las coordenadas 8,24 grados de latitud sur y 120,61 grados de longitud este, en la región de Ruteng, dentro del territorio indonesio. Según el reporte técnico, el movimiento se produjo en una de las áreas con mayor actividad sísmica del planeta, donde la interacción entre diversas placas tectónicas provoca frecuentes terremotos de distinta intensidad.

El temblor ocurre en un contexto de elevada actividad sísmica en Indonesia. Durante las últimas semanas, la isla de Flores ha registrado numerosos movimientos telúricos tras un potente terremoto que afectó la región y provocó daños en infraestructura, viviendas y servicios públicos. Las autoridades locales han contabilizado miles de réplicas desde entonces, aunque solo una parte de ellas ha sido percibida por la población. Expertos señalan que Indonesia se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra gran parte de los terremotos y erupciones volcánicas del mundo. Esta ubicación geológica convierte al archipiélago en uno de los países más expuestos a fenómenos sísmicos, razón por la cual las autoridades mantienen sistemas permanentes de vigilancia y respuesta ante emergencias.



Erupciona en Indonesia el volcán Sinabung y expulsa una columna de ceniza de 3.500 metros

De otro lado, el volcán Sinabung, uno de los más activos de Indonesia, erupcionó este lunes tras varios días de intensa actividad y expulsó una enorme columna de ceniza que se elevó unos 3.500 metros sobre su cima, informó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG) del archipiélago. La erupción del Sinabung, de 2.460 metros de altura y situado en el norte de la isla de Sumatra, en el extremo occidental del país, se produjo sobre las 10:17 hora local (3:17 GMT) y duró aproximadamente una hora, señaló PVMBG, dependiente del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, en un comunicado.

La densa columna de ceniza y humo expulsada por el volcán, que muestra una actividad ininterrumpida desde 2013, alcanzó los 3.500 metros sobre la cima, hasta unos 5.960 sobre el nivel del mar, y se desplaza en dirección este y sureste, según el organismo. La agencia indonesia de búsqueda y rescate (Basarnas) no ha emitido por el momento órdenes de evacuación en la zona cercana al Sinabung, aunque informó de que algunos residentes están abandonando sus casas voluntariamente debido a la erupción.



El Sinabung había registrado una intensa actividad volcánica en los últimos días, por lo que las autoridades locales cerraron preventivamente un área de acampada cercana, situada en la aldea de Kuta Gugung, perteneciente al distrito de Naman Teran, así como el acceso al lago Lau Kawar. Las autoridades elevaron también hoy el nivel de alerta al 3, de una escala de 4, y han alertado del peligro de los flujos de lodo volcánico (corrientes de agua mezclada con ceniza, barro, rocas y otros materiales, conocidas como lahares), por lo que recomiendan a población y turistas no acercarse al volcán en un radio de 3 kilómetros alrededor de la cima, ni en un radio de 4,5 km en su zona sur-sureste. Las erupciones intermitentes del Sinabung causaron 16 muertos en 2014 y siete en 2016, aunque el Índice de Explosividad Volcánica no ha superado el grado 3 en una escala de 8 en los últimos años.



EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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