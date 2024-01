Colombiana que enfrentó a carteristas en España: "Se me subió el diablo y me les fui encima"

Sigue siendo noticia Katerin López, una colombiana que se enfrentó a tres carteristas en España que pretendían despojarla de sus pertenencias. En diálogo con Caracol Ahora, la mujer narró cómo sucedió el robo en el metro de Madrid.



"Uno de estos hombres se acercó y me preguntó que si me ayudaba a subir las maletas. Yo al principio me negué, al final acepté, y fue en cuestión de minutos que me descuidé. Estaba acomodando a mi hija cuando vi al tipo con mi bolso. Ahí me enojé", recordó Katerin.

La colombiana indicó que “recuperé el dinero, euros, pesos y una cadena de oro" que le habían robado estos carteristas en España. No obstante, "los anillos al final no los pude recuperar”.

"Uno se enoja. No lo roban a uno en Colombia como para que lo vengan a robar a uno en estos países que se supone que son más seguros. Y de seguros no tienen nada. Entonces cuando me di cuenta se me subió el diablo, me les fui encima y les gritaba", expresó Katerin.



Y es que en imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar a la mujer quien, acompañada por dos oficiales, exige a los carteristas en España que entreguen lo que se robaron.

"Tú no te vas, ¿qué me sacaste? ¿Dónde están los pasaportes? Sácalos, no te vayas, saca ahora mismo. Haciéndose el guev$%&. Ellos tenían mi bolso. ¿Dónde está el dinero? Tenía 120 euros y dinero colombiano”, se escucha decir a Katerin en el video.

En un momento de la grabación, uno de los carteristas intenta bajarse del metro, pero un pasajero lo toma de la camiseta y lo empuja hacia adentro. “Me robaste, hijo de pu$%&, malpa#$%, soy de Colombia, de Colombia. ¿Me vas a venir a robar a mí, hijo de pu$%&”, manifestó la víctima de los carteristas en España.



Muchos internautas en las redes sociales aplaudieron el actuar de la colombiana, que no se dejó de estos carteristas en España y bregó para recuperar sus pertenencias.

"Se embalaron con esa colombiana", "Muy bien, no joda", "Te amo, colombiana, tú me representas", "Otro ratico más y los pone a barrer el tren, muy bien", "Una mujer colombiana hace el trabajo de 10 policías españoles", "Propongo que sea la próxima ministra de Defensa", "La raza colombiana no se deja de ningún abusivo", escribieron algunos usuarios de X.