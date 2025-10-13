En vivo
¿Colombianos espiando para Rusia? La historia de hombres en operación para inteligencia de Putin

Los tres ciudadanos colombianos fueron capturados en Europa y hoy son acusados de cometer actos terroristas. ¿Quién y cómo los reclutó y qué plan siguieron para ejecutar los ataques? Noticias Caracol revela la confesión de uno de ellos.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 13 de oct, 2025
Colombianos en Rusia.

