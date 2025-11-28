Influencer pierde a una de sus gemelas en semana 36 de embarazo: esto se sabe

Por varios meses, los seguidores de Tineke ‘Tini’ Younger estuvieron pendientes de cada nuevo detalle del embarazo de la influencer, emocionados por la dulce espera de gemelas. Sin embargo, esa felicidad se vio opacada porque una de las bebés murió.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Tini Younger sorprendió a sus seguidores con una publicación dolorosa e inesperada. "Esta no es la publicación que pensé que compartiría una vez que las gemelas llegaran". La famosa chef y creadora de contenido gastronómico en TikTok detalló que sufrió el desprendimiento de placenta y una de las gemelas falleció.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La influencer detalló que "esta semana perdimos a nuestra dulce niña Arya (Baby A). Llegamos a casi 36 semanas, estábamos tan cerca de terminar y conseguir que las chicas terminaran, pero tuve un desprendimiento de placenta y perdimos a nuestra dulce niña". La noticia la compartió con una fotografía en blanco y negro publicada en sus plataformas, donde aparece junto a su esposo sosteniendo a una de las bebés.

¿Qué es un desprendimiento de placenta?

Esta condición ocurre cuando la placenta —órgano fundamental que suministra oxígeno y nutrientes al bebé— se separa parcial o totalmente de la pared interna del útero antes del nacimiento.



Cuando esto sucede, el flujo de oxígeno hacia el bebé disminuye drásticamente y la madre puede sufrir hemorragias severas. Puede manifestarse a partir de la semana 20, pero es más común en el tercer trimestre.



Dependiendo de la gravedad, la respuesta médica puede ir desde reposo absoluto hasta la necesidad de una cesárea de emergencia. Lamentablemente, incluso con atención adecuada, los desprendimientos severos pueden ser mortales para el bebé y, en algunos casos, para la madre.



¿Qué pasó con la otra bebé?

Tini detalló que la otra gemela nació y respira, convirtiéndose en alegría en medio de ese difícil momento. "Su hermana gemela lo está haciendo muy bien y respira por su cuenta. Ambas son tan hermosas y Arya siempre será homenajeada, su hermana sabrá que es gemela y tiene una hermosa hermana gemela", aseguró.

Publicidad

El anuncio de Younger generó una inmediata avalancha de mensajes de solidaridad. Fans, colegas creadores de contenido y usuarios que apenas conocían su trabajo se unieron para enviarle palabras de consuelo, respeto y empatía. Muchos destacaron la valentía de compartir una situación tan dolorosa en un momento tan reciente. Otros, especialmente madres que han pasado por pérdidas perinatales, le agradecieron por visibilizar un duelo del que pocas veces se habla abiertamente.

En su comunicado, Tineke también pidió espacio para procesar esta pérdida. “Voy a tomar un descanso… No sé por cuánto tiempo, pero prometo que volveré”, afirmó. Su comunidad, por su parte, ha respondido con un mensaje unánime para acompañarla sin exigirle contenido, permitirle sanar a su ritmo y respetar su silencio.



¿Quién es Tineke Tini Younger?

Antes de esta noticia, Younger ya era una de las creadoras de cocina más queridas y virales de redes sociales. Su éxito se basa en una fórmula simple y efectiva:



Recetas fáciles, pensadas para personas sin experiencia culinaria

Un tono cálido y cercano

Videos dinámicos con instrucciones claras

Un enfoque en que cualquiera puede cocinar si tiene la guía adecuada

Participó en el programa Next Level Chef, conducido por Gordon Ramsay, lo que aumentó aún más su visibilidad internacional. Además, estudió gastronomía y ha compartido abiertamente que superó una dificultad de aprendizaje, algo que la convirtió en inspiración para muchos de sus seguidores.

Publicidad

Hoy, sin embargo, toda esa carrera exitosa queda en segundo plano frente a su duelo. Sus seguidores, acostumbrados a verla siempre sonriente enseñando recetas, ahora se movilizan para darle el apoyo que ella tantas veces brindó a otros.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL