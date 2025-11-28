En vivo
MUNDO  / Influencer pierde a una de sus gemelas en semana 36 de embarazo: esto se sabe

Influencer pierde a una de sus gemelas en semana 36 de embarazo: esto se sabe

"Estábamos tan cerca de terminar", escribió la influencer en la publicación con la que dio la noticia. ¿Qué pasó con la otra bebé?

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de nov, 2025
Influencer perdió a una de sus gemelas
Tineke Younger anunció que una de sus hijas perdió la vida recientemente -
Foto: @tiniyounger

