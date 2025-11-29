Trump lanza advertencia a pilotos sobre Venezuela: "Espacio aéreo permanece cerrado en su totalidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en un mensaje a través de su red social Truth Social que las aerolíneas y los pilotos deben tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad". El mensaje se produce después de que el New York Times, informara de una conversación telefónica entre Trump y el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", indicó el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

Por otro lado, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela han comentado hasta ahora de forma pública sobre la supuesta llamada entre Trump y Maduro, pero tampoco la han negado. Según el artículo del NYT, el diálogo se dio antes del lunes pasado, día en el que el Departamento de Estado designó oficialmente como terrorista a un grupo que denomina Cartel de los Soles y que vincula con Maduro, aunque el líder chavista cree "es un invento".



El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro. Así lo indicó el diario neoyorquino, que citó a fuentes anónimas familiarizadas con el asunto y no ofreció más detalles sobre lo conversado.



Las "actividad militar"que advirtió Estados Unidos sobre Venezuela

Las autoridades de aviación de Estados Unidos advirtieron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a "actuar con precaución" debido a la "situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela". La advertencia de Trump tuvo como consecuencia la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela de seis aerolíneas que representan gran parte del tráfico en Sudamérica.



La medida enfureció al régimen venezolano, pues la autoridad aeronáutica del país vecino revocó los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish. Además, el régimen de Maduro señala a las aerolíneas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales".

En medio de la tensión, en los últimos días se ha registrado una constante actividad de aviones de combate estadounidenses a unas pocas decenas de kilómetros de la costa venezolana, según sitios web de seguimiento de aeronaves. República Dominicana, vecina de Venezuela, autorizó a Estados Unidos esta semana el uso de instalaciones aeroportuarias como parte de su despliegue, mientras Trinidad y Tobago, también ubicada a pocos kilómetros, albergó recientemente ejercicios del Cuerpo de Marines del país norteamericano.

Para aumentar la presión, Trump advirtió a principios de esta semana que los esfuerzos para frenar el narcotráfico venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto". Estos se sumarían al despliegue militar en el Caribe y en el este del Pacífico, donde Estados Unidos ha lanzado más de 20 ataques a supuestas 'narcolanchas' que se dirigían a su territorio, causando la muerte de al menos a 83 personas.

Por ahora, Washington no ha aportado ninguna evidencia de que esas embarcaciones eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos. Sin embargo, sostiene que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde Venezuela, mientras que Caracas asegura que busca un cambio de régimen.

*Con información de AFP y EFE