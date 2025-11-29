Misteriosa muerte de colombiana hallada en un río de Nueva York: esto se sabe del caso

El misterio rodea la muerte de una joven colombiana cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en Estados Unidos. Karen Julieth Romero Rodríguez, de 24 años y proveniente de Ibagué, Tolima, estaba reportada como desaparecida cerca de Nueva York. Días después de perderse su rastro, la confirmación de que su cadáver había sido hallado en un río de Estados Unidos llenó a su familia de un profundo luto y ha desencadenado una investigación por parte de las autoridades locales.



Cronología de la desaparición de la joven colombiana

Según la información preliminar que se ha podido establecer, la joven Karen Julieth Romero se encontraba en Estados Unidos en compañía de su madre, un viaje que, según los reportes, se había realizado con el propósito de cumplir con algunos trámites médicos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue el 23 de noviembre. Lo que se conoce hasta el momento es que la joven salió esa noche a compartir con una persona cercana y desde ese momento se perdió cualquier señal de vida. No hubo mensajes, ni señales de ubicación, ni registros que ayudaran a las autoridades o a sus familiares a encontrarla con vida.

El hallazgo de su cuerpo en extrañas circunstancias en medio de un afluente de Estados Unidos puso fin a la búsqueda. Las autoridades estadounidenses buscan cualquier pista que ayude a esclarecer los hechos.



Investigación en curso y petición de ayuda por parte de la familia

Las autoridades competentes en Estados Unidos han asumido el caso con el objetivo de determinar las circunstancias exactas de la muerte.



Hasta la fecha, los detalles sobre las causas del fallecimiento de Karen no han sido revelados por las autoridades. La investigación actual se enfoca en determinar si en esta tragedia hubo algún responsable directo o si, por el contrario, ocurrió algún accidente del cual aún no se tiene conocimiento.



Mientras las autoridades estadounidenses trabajan en la recopilación de pistas clave y el esclarecimiento de los hechos, la familia de Karen se enfrenta a la dolorosa tarea de la repatriación de su cuerpo.

Publicidad

Por estos días, la familia de Karen ha solicitado ayuda económica. En medio de la preocupación por cubrir los costos que implican el traslado de restos de un país a otro, la madre de Karen compartió un sentido mensaje a través de redes sociales pidiendo ayuda a los colombianos. La petición es clara y urgente: necesitan apoyo económico para lograr repatriar el cuerpo de Karen a Colombia y poder darle una despedida en su tierra natal, Ibagué. La incertidumbre sobre las causas de la muerte se suma al drama logístico y financiero que vive la familia en estos momentos de duelo.