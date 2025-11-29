En vivo
MUNDO

Detalles de la llamada telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, según New York Times

Según el medio, el diálogo se dio antes del lunes pasado, día en el que el Departamento de Estado designó como terrorista a un grupo que denomina Cartel de los Soles y que vincula con Maduro.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de nov, 2025
