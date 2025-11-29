En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Avión del régimen de Maduro viajó a frontera con Brasil en medio de tensiones con EE. UU., según CNN

Avión del régimen de Maduro viajó a frontera con Brasil en medio de tensiones con EE. UU., según CNN

ADSB Exchange, una página web que que monitorea los datos de seguimiento de vuelos, indicó que la aeronave de Maduro partió de Caracas, capital de Venezuela, y voló a la frontera con el estado brasileño de Roraima.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Avión de Nicolás Maduro sobrevoló frontera con Brasil.
Avión de Nicolás Maduro sobrevoló frontera con Brasil.
AFP / ADSB Exchange

Publicidad

Publicidad

Publicidad