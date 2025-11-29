Avión del régimen de Maduro viajó a frontera con Brasil en medio de tensiones con EE. UU., según CNN

Un avión del régimen venezolano de Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil en medio de la creciente presión militar estadounidense, según informó CNN Brasil. La información fue revelada por ADSB Exchange, una página web que que monitorea los datos de seguimiento de vuelos. De acuerdo con su registro, la aeronave partió de Caracas, capital de Venezuela, y voló a la frontera con el estado brasileño de Roraima, antes de regresar al mismo punto.

ADSB Exchange describe a la aeronave como un "avión VIP del gobierno" y ha sido utilizado por el dictador Nicolás Maduro en viajes oficiales. De hecho, es el mismo avión que utilizó Maduro en su última visita a Brasilia, capital de Brasil, en mayo de 2023. La aeronave rastreada por el sitio web es un Airbus A-319, matrícula YV2984, operado por Conviasa, aerolínea estatal venezolana.

Según se registró en la página, el avión aterrizó en el Aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a unos 10 km de la frontera con Brasil, en el municipio de Paracaima, lo que equivale a poco más de 12 minutos de viaje. La ruta rastreada por ADSB Exchange muestra que la aeronave regresó a las cercanías de Caracas prontamente.



La aeronave YV2984 forma parte de la flota del régimen venezolano y ya ha sido objeto de sanciones estadounidenses, según CNN. En marzo de 2020, la aeronave fue incluida en la lista de sanciones publicada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos). Lo anterior significa que podría ser incautada si ingresa a territorio estadounidense o de países aliados.



A pesar de formar parte de la flota utilizada por el alto mando del régimen del país vecino, la aeronave no es la única utilizada para transportar a Nicolás Maduro. Hasta la fecha, tampoco hay evidencia de que el dictador estuviera a bordo del vuelo que se acercó a la frontera con Brasil. Fuentes militares le dijeron al analista internacional de CNN, Lourival Sant'Anna, que, hasta el momento, Maduro no se ha comunicado con las autoridades brasileñas. Ese medio también contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a la Policía Federal y al Ministerio de Defensa para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta.



“Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista" de EE. UU.

Este sábado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela deberá "permanecer cerrado en su totalidad", una advertencia que se produce una semana después de que Estados Unidos emitiera una alerta aérea para que aerolíneas extremaran precauciones ante lo que describió como un incremento de "la actividad militar" en la zona.

Ante este anuncio, un comunicado difundido por el canciller de Venezuela Yván Gil aseguró que el país vecino "denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, (...) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

El comunicado agregó que Venezuela “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”, y afirmó que mantiene su posición de rechazo frente a cualquier autoridad externa. Citando al artículo 1 del Convenio de Chicago de 1944, el que explica que "cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio".

La cancillería venezolana también advirtió sobre las consecuencias que esta decisión tendría para los vuelos humanitarios y de repatriación que se venían realizando entre ambos países. Según el comunicado, la medida estadounidense generó la suspensión de estas operaciones. “A través de esta acción, el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos que de manera regular se venían realizando", añadió.

