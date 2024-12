Cómo llegar a la isla artificial en Dubai llamada Colombia: ¿qué se puede encontrar allí?

Dubái es conocido por sus impresionantes proyectos de construcción y por estar siempre a la vanguardia en innovación. Entre sus desarrollos más ambiciosos se encuentra The World, un archipiélago artificial conformado por 300 islas que recrean un mapamundi. Cada una de estas representa un país, incluida una llamada Colombia. Este destino exclusivo no solo lleva el nombre de nuestro país, sino que también busca brindar una experiencia única que combine lujo y modernidad en pleno desierto.

Llegar a la isla Colombia es una aventura en sí misma. Los visitantes pueden optar por un viaje en yate o un emocionante recorrido en helicóptero, disfrutando de vistas panorámicas de Dubái y su icónica línea costera. Desde el aire, la forma del mapamundi creado por las islas es claramente visible, ofreciendo una perspectiva impresionante de este innovador proyecto.

La isla Colombia, parte del continente americano representado en The World, simboliza la intención de Dubái de atraer a compradores y desarrolladores de todo el mundo. Este detalle no solo destaca la diversidad cultural del proyecto, sino que también subraya el atractivo global de este país como destino turístico y de inversión.

Un viaje de lujo: cómo llegar a la isla Colombia

El acceso a la isla Colombia está diseñado para ser exclusivo y eficiente. Los visitantes pueden llegar en yate, disfrutando de un viaje tranquilo por las aguas del Golfo Pérsico. Alternativamente, un recorrido en helicóptero ofrece una experiencia más rápida y emocionante, son especialmente populares, ya que permiten apreciar la magnitud y el diseño del archipiélago desde el aire. Estos vuelos suelen durar entre 12 y 22 minutos, sobrevolando lugares emblemáticos como Palm Jumeirah, el Burj Al Arab y el Burj Khalifa, antes de llegar a The World.

Vista desde un avión de las Islas del Mundo.

Esta isla, junto con varias de las que la rodean, se encuentra vacía, aunque existe la posibilidad de adquirirla. El objetivo de este proyecto es crear una experiencia de alta gama, con instalaciones que incluyan complejos turísticos, residencias de lujo y centros comerciales exclusivos. Sin embargo, por el momento, mientras el proyecto retoma el interés de los compradores, Colombia se encuentra conformada por arena compactada y roca, distribuyéndose en áreas de 1,4 y 4,2 hectáreas.



Cómo llegar a Dubái desde Colombia y recomendaciones

Para llegar a Dubái desde Colombia, los viajeros tienen varias opciones de vuelo. Las principales ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena ofrecen vuelos hacia Dubái, generalmente con una o más escalas. Las aerolíneas como Emirates y Avianca suelen ser las más utilizadas para estos trayectos. Un vuelo típico desde Bogotá a Dubái puede durar entre 20 y 24 horas, dependiendo de las escalas.

Es recomendable planificar el viaje con antelación y considerar factores como la diferencia horaria y las escalas. Dubái está a 9 horas de diferencia horaria de Colombia, lo que puede requerir un ajuste en el itinerario para minimizar el jet lag. Además, es importante verificar los requisitos de visa y las restricciones de viaje vigentes.

La visión detrás de The World

Iniciado en 2001 por el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, The World fue concebido como una extensión del exitoso proyecto Palm Jumeirah. La idea era crear un archipiélago que representara un mapamundi, añadiendo más de 230 kilómetros de línea costera al emirato. Cada isla, construida con arena compactada y roca, ocupa entre 1,4 y 4,2 hectáreas, separada de las demás por canales de agua de entre 50 y 100 metros de ancho.

A pesar de los desafíos económicos y técnicos, el proyecto ha avanzado significativamente. Para 2008, casi todas las islas estaban terminadas, y el 60% ya habían sido vendidas, con precios que oscilaban entre 15 y 45 millones de dólares (alrededor o más de 60 mil millones de pesos colombianos). Sin embargo, no todas las expectativas iniciales se han cumplido, y el proyecto sigue enfrentando obstáculos para su completa realización.

Problemas y controversias del proyecto The World

El proyecto The World no ha estado exento de controversias. Uno de los principales problemas ha sido el impacto ambiental. La construcción de estas islas ha alterado significativamente el ecosistema marino del Golfo Pérsico, afectando la vida marina y los arrecifes de coral. Además, la extracción de arena del fondo marino para crear las islas ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad y el daño a largo plazo al medio ambiente.



Crisis económica en el país y retrasos

La crisis financiera de 2008 golpeó duramente al proyecto. Muchos inversores se retiraron, dejando varias islas incompletas y proyectos paralizados. La caída de los precios del petróleo en 2014 también afectó la economía de Dubái, exacerbando los problemas financieros del proyecto.

A pesar de los esfuerzos por reactivar el desarrollo, muchos de los planes iniciales siguen sin realizarse, y algunas islas han comenzado a hundirse debido a la falta de mantenimiento. Además de los problemas económicos y ambientales, The World ha enfrentado desafíos legales. Disputas sobre la propiedad y el incumplimiento de contratos han llevado a varios juicios, complicando aún más el progreso del proyecto. La viabilidad a largo plazo de mantener y desarrollar estas islas sigue siendo una preocupación, con muchos cuestionando si el proyecto puede cumplir con sus ambiciosas promesas.

Otras islas artificiales conocidas en Dubái

Palm Jumeirah

Es quizás la isla artificial más famosa de Dubái. Con su icónica forma de palmera, aquí alberga lujosos hoteles, residencias y centros comerciales. El icónico hotel Atlantis, ubicado en la corona de la palmera, es uno de los destinos más emblemáticos del sitio.

Palm Jumeirah la isla que cuenta con el famoso hotel Atlantis.

Palm Jebel Ali y Palm Deira

Aunque aún está en desarrollo, promete ser una de las islas más grandes, con una superficie de 8,4 km². Palm Deira, la más grande de las tres, está en las primeras fases de construcción y se espera que sea un proyecto aún más ambicioso.

Esta fotografía satelital del 21 de septiembre de 2021 de Planet Labs Inc. muestra el sur de Dubai y su puerto Jebel Ali.

Las islas del mundo

El archipiélago que recrea la forma del mapamundi forma parte de este ambicioso proyecto, que hasta hoy cuenta con una isla abierta, llamada The Island Dubai, y otras con resorts destacados como The Heart of Europe y Anantara World Islands Dubai.