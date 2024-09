Conmovedora despedida a uno de los 6 rehenes israelíes asesinados por Hamás: “Te fallamos”

El Gobierno israelí enfrenta protestas y una huelga general para exigir un acuerdo para la liberación de los rehenes. La presión interna y externa reta al Gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras sus tropas llevan a cabo nuevos bombardeos sobre Gaza.

Las actividades en Israel no se vieron paralizadas por completo, pero el mensaje al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue contundente.

Trabajadores de bancos, puertos y fábricas, así como estudiantes universitarios, participaron en la primera huelga general convocada en el país desde el inicio de la guerra. La jornada dejó bloqueos en carreteras y la suspensión de vuelos en el aeropuerto internacional de Ben Gurión, el más grande de Israel.

Michal Hadas Naor, quien vive en Tel Aviv, Israel, aseguró: “Esta es la única manera para que el Gobierno nos escuche, si paramos todo. Es un acto drástico porque ellos no piensan en los rehenes”.

En medio de protestas que dejan decenas de detenidos desde el domingo, los manifestantes exigen un acuerdo de tregua que permita la liberación de los rehenes de Hamás.

El descontento se intensificó tras el hallazgo en Gaza de los cuerpos de seis de los secuestrados.

Funeral de uno de los rehenes

Decenas de personas, entre ellas el presidente israelí, Issac Herzog, asistieron este lunes, 2 de septiembre de 2024, al funeral de uno de ellos, Hersh Goldberg-Polin, un joven de 23 años.

“Hersh, te fallamos. Tú no habrías fallado. Habrías presionado más para alcanzar la justicia, habrías trabajado para acompañar al otro y para resolver las diferencias”, manifestó Jon Polin, el padre del joven muerto en Gaza.

“Llegamos a estar absolutamente seguros de que volverías a casa con vida, pero no fue así. Ahora ya no tengo que preocuparme por ti. Sé que ya no estás en peligro”, expresó Rachel Goldberg, madre de Hersh.

El Gobierno de Israel no solo enfrenta presión por parte de los ciudadanos, también del presidente estadounidense Joe Biden, quien tuvo una escueta respuesta cuando un reportero le preguntó si cree que Netanyahu está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo.

Por su parte, Reino Unido anunció que suspende 30 de 350 licencias de exportación de armas a Israel ante el riesgo de que sean utilizadas para violar el derecho humanitario.

