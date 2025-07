Así es Alligator Alcatraz, el nuevo centro de detención de migrantes en Florida, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este martes junto con el gobernador de Florida, el republicano conservador Ron DeSantis, el nuevo centro de detención para migrantes en el estado de Florida, conocido como 'Alligator Alcatraz', que esperan que cuente con jueces de inmigración 'in situ' para acelerar las deportaciones. "Hay muchos policías en forma de caimanes; no hay que pagarles tanto", declaró Trump, quien más temprano se burló de los migrantes que llegarán a ese centro de retención. "Las serpientes son rápidas, pero los caimanes... Vamos a enseñarles cómo escapar de un caimán, ¿de acuerdo? Si escapan de la prisión, cómo huir. No corras en línea recta. Corre así. ¿Y sabes qué? Tus posibilidades aumentan aproximadamente un 1%".

La construcción del también llamado "Alcatraz de los caimanes" ha provocado indignación entre los críticos de la política migratoria de Trump por considerarlo inhumano, y protestas de ecologistas por hallarse cerca de un parque nacional. Sin embargo, Trump, impulsor de una política migratoria drástica desde que volvió al poder en enero, elogia la iniciativa. Lo primero que hizo a su llegada fue recalcar la belleza del lugar escogido para erigir el centro de detención. "No siempre se tienen tierras tan hermosas y seguras", dijo, acompañado también por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Estamos ofreciendo a nuestra Guardia Nacional y a otros miembros de Florida para que actúen como jueces de Inmigración. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para obtener las aprobaciones", declaró DeSantis a los medios junto a Trump, a su llegada al centro de detención. De esta manera, el gobernador republicano indicó que los migrantes que sean trasladados al centro serán juzgados en uno o dos días y deportados inmediatamente, acelerando todo el proceso.



Así es Alligator Alcatraz: capacidad para 5.000 personas detenidas

Florida anunció la semana pasada que estaba construyendo una instalación en un aeropuerto abandonado en una zona de bosques de manglares y pantanos imponentes en los Everglades, uno de los más grandes del país, poblado por caimanes, y un paraje natural repleto de humedales de alto valor ecológico por la fauna y la vegetación que lo rodean. En efecto, el nuevo centro migratorio se ubica a unos 70 kilómetros al oeste de Miami y se espera que entre en funcionamiento este miércoles 2 de julio. Según la Casa Blanca el centro tiene capacidad para 5.000 camas, mientras las autoridades de Florida hablaron de 1.000. Las autoridades confían en que el nuevo centro de detención empiece a alojar migrantes en un plazo de "30 a 60 días tras el inicio de la construcción". Su funcionamiento costará unos 450 millones de dólares anuales, aunque el estado puede solicitar fondos al gobierno federal, según indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, a medios locales.

Precisamente, su localización ha sido fruto de las protestas de políticos y ambientalistas, quienes denuncian que las autoridades incumplieron la ley para acelerar la construcción del centro, que según DeSantis llevó solo ocho días. De hecho, cerca de un centenar de personas protestaron este martes contra la construcción del centro de detención durante la visita del presidente estadounidense. La protesta estaba encabezada por organizaciones indígenas y ambientalistas que critican que el centro fue erigido en un paraje natural repleto de humedales y de alto valor ecológico, hábitat de caimanes y pitones, pasando por alto las leyes de evaluación ambiental. Los manifestantes se congregaron junto a la carretera que lleva al centro de detención, mostrando pancartas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que tendrá el control de la nueva infraestructura.

Unos 200.000 caimanes, que pueden superar los cuatro metros de largo cuando son adultos, habitan en el Parque Nacional de los Everglades. Los ataques de caimanes a personas son inusuales en Florida. Entre 1948 y 2022 se registraron 453 "mordeduras accidentales no provocadas"; 26 terminaron en muertes, según la Comisión de conservación de la fauna de Florida. Pero las autoridades han exagerado el riesgo. "Si la gente sale, no les espera gran cosa, aparte de caimanes y pitones", declaró recientemente el fiscal general de Florida, James Uthmeier, al describir el campo de detención. "Esta zona de 30 millas cuadradas (unas 7.770 hectáreas) está completamente rodeada por los Everglades y presenta una oportunidad eficaz y de bajo coste para construir un centro de detención temporal, porque no hace falta invertir tanto en el perímetro", agregó Uthmeier.

En todo caso, para analistas, 'Alligator Alcatraz' es el símbolo de la estrecha relación entre Florida y la Administración Trump. Este estado del sureste de Estados Unidos es uno de los más activos en adoptar las políticas antimigratorias del presidente, pese a ser uno de los que cuenta con una mayor proporción de migrantes. El gobierno de Trump asegura que su prioridad es detener a migrantes con antecedentes penales pero en realidad muchos han sido arrestados sin cargos y de todos modos la administración considera "criminal" a todo aquel que haya entrado sin visa en el país.

La iniciativa también ha levantado ampolla entre los críticos del duro plan migratorio de Trump, que provocó recientemente manifestaciones contra el ICE en Los Ángeles y en otras numerosas ciudades de Estados Unidos. "Convertir los Everglades en un campo de detención de inmigrantes financiado por los contribuyentes es una grotesca mezcla de crueldad y teatro político", le dijo al Miami Herald Alex Howard, exportavoz del Departamento de Seguridad Interior en el gobierno del demócrata de Joe Biden (2021-2025). "La inmigración no se resuelve haciendo desaparecer a la gente en tiendas vigiladas por caimanes. Se resuelve con un procesamiento legal, una infraestructura humana y una política real, no montando una artimaña de 450 millones de dólares en plena temporada de huracanes", agregó.

Pese a la controversia, además de Alligator Alcatraz, las autoridades de Florida también están construyendo otro centro de detención para migrantes cerca de la ciudad de Jacksonville.

