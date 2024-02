Corte Suprema de Alabama decidió que los embriones tienen los mismos derechos que un niño

Hay controversia en Estados Unidos por un fallo de la justicia en Alabama. La Corte Suprema de ese Estado determinó que los embriones tienen los mismos derechos que un niño.



A través de una aguja, el espermatozoide es inyectado a un óvulo maduro, luego se almacena en un tubo con una temperatura de hasta -198 grados Celsius.

Así es el proceso de congelación de embriones, que se complementa con la fecundación in vitro, un proceso delicado que desde ahora en el Estado de Alabama podría llevar a la cárcel a quienes cometan un error o que los destruyan.

“La cuestión central presentada es si la ley contiene una excepción no escrita a esa regla para niños no nacidos, que se encuentran fuera del útero biológico en el momento en que los matan. Según la ley vigente, la respuesta a esa pregunta es no. La ley de muerte injusta a menores se aplica a todos los niños no nacidos”, es la opinión de la Corte, en una votación 8 a 1.

Los embriones congelados son niños ante la ley de Alabama

Esta decisión se tomó luego de que una pareja demandó a una clínica móvil en la cual sus embriones habían sido destruidos, una determinación que, para organizaciones como la Asociación Nacional de Infertilidad, tendría implicaciones gravísimas para la fecundación in vitro.

Si bien este fallo solamente aplica para el Estado de Alabama, se especula que en otros estados se presenten demandas similares y que otras cortes comiencen a tomar decisiones similares.