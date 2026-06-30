Corte Suprema de Estados Unidos rechaza propuesta de Trump y mantiene la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este martes 30 de junio que la ciudadanía por nacimiento se aplica a todas las personas nacidas en el país incluso si sus padres se encuentran allí de manera ilegal o temporal. El fallo, por seis votos contra tres, rechaza una orden ejecutiva de Trump que intentaba limitar esa ciudadanía por nacimiento.

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El Tribunal Supremo consideró ilegal la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.



¿Qué dijo la Corte Suprema de EE. UU. sobre la ciudadanía por nacimiento?

El dictamen reconoce que "los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'" por lo que "son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda".

La decisión fue adoptada por seis votos a favor y tres en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona que nazca dentro de la nación. Todavía existen algunas excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos.



El juez Brett Kavanaugh disintió en parte al no compartir la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía al tiempo que no respalda el decreto de Trump que eliminaría de facto la ciudadanía por nacimiento. Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento "totalmente" automática.



Lo que dice la Decimocuarta Enmienda, ratificada como consecuencia del final de la Guerra de Secesión, es: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Esto se adoptó en 1868 por parte del Supremo para poner fin a la interpretación que hacían algunos excluyendo a los descendientes de personas esclavizadas de la posibilidad de obtener la ciudadanía de Estados Unidos únicamente por motivos de raza.



¿Cuál era la propuesta de Donald Trump para cambiar la ciudadanía por nacimiento?

Cabe recordar que en campaña Trump había prometido limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias. Sin embargo, la orden presidencial no entró en vigor ante tres demandas que se presentaron en su contra y tres tribunales que fallaron indicando que era ilegal.

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Entonces, Donald Trump acudió el pasado mes de abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, siendo la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal. El mandatario estadounidense argumentó que la Décimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y que EE. UU. es el único país que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática; aunque eso fue un argumento falso, puesto que una treintena de países en todo el mundo también reconocen ese derecho.

El presidente estadounidense agregó que la Decimocuarta Enmienda, que se aprobó tras la Guerra Civil para corregir el fallo "Dred Scott contra Sanford" de 1857 y garantizar ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, solo pretendía otorgar la ciudadanía "a hijos de esclavos".

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La orden, que afectaría a unos 255.000 niños al año, queda anulada con la decisión de hoy del Supremo, que analiza en el fallo qué significa ser ciudadano estadounidense y concluye "que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento".

*Con información de EFE y AFP