Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegales los aranceles impuestos por Trump: ¿qué sigue?

Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegales los aranceles impuestos por Trump: ¿qué sigue?

La Corte consideró que Donald Trump se extralimitó en los poderes de emergencia para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de feb, 2026
Donald Trump durante el anuncio de aranceles recíprocos.
Donald Trump durante el anuncio de aranceles recíprocos.
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.

Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática. El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Noticia en desarrollo...

