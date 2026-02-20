Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegales los aranceles impuestos por Trump: ¿qué sigue?

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.
Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática. El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional "no autoriza al presidente a imponer aranceles".
Noticia en desarrollo...