Criminal se jactaba en redes de que no iba a ir a la cárcel y ese mismo día lo atraparon

La Policía Nacional de España capturó en Valencia a un hombre de 28 años que tenía en vigor cinco reclamaciones judiciales, dos de ellas para ingresar a la cárcel. Todo ocurrió minutos después de que el criminal se jactara en un vivo que transmitió por redes de que esa misma tarde debía presentarse en un centro penitenciario y no iba a acudir.

El sujeto hizo su directo sentado en un banco de la vía pública del barrio de Fuensanta.

“No creo que vaya a la cárcel, y con este calor menos”

La transmisión en redes empezó desde las cuatro de la tarde en una red social y a la pregunta de una usuaria de si iba ingresar a prisión, él respondió: "Tendría que haber entrado hoy. A las ocho de la tarde, ahí lo tengo en el calendario".

Cuando respondió a si iba para la cárcel afirmó: “Eso dicen, pero no creo, y con este calor, menos. (Allá) no hay aire acondicionado, no hay nada".

"Que me busquen, que para eso le pagan a la Policía; que trabajen, que busquen", añadió en tono jocoso y despectivo, mientras que posteriormente presumió de consumir drogas.

“Se le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad al resistirse activamente en el momento de la detención, provocando lesiones a una de las agentes”, informó la Policía Nacional.