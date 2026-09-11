¿Cuál fue la causa por la que se desplomaron las Torres Gemelas el 11S, tras el impacto de aviones?

Las Torres Gemelas del World Trade Center marcaban el horizonte en Nueva York. Eran los edificios más altos de la Gran Manzana. La Torre Norte medía 417 metros y la Torre Sur 2 metros menos (415). Ambas tenían 110 pisos. Los colosales tridentes del arquitecto Minoru Yamasaki eran el sello de la fachada, tres columnas que se fusionaban en una, pero también eran parte fundamental de la base del moderno sistema estructural exterior que las sostenía. La torre Colpatria, en Bogotá, no mide ni la mitad, pues tiene 196 metros de altura y 50 pisos. (Lea también: ¿Por qué Donald Trump no asistió a la ceremonia en memoria de los atentados del 11S en Nueva York?)



Una vez se cruzaban las puertas giratorias, el murmullo exterior se enmudecía y se ingresaba al majestuoso pasillo de mármol. Desde dentro, los famosos tridentes de acero de 21 metros de altura y 50 toneladas de peso cada uno, formaban ventanales que permitían una entrada de luz arrolladora durante el día. Por allí transitaban 50.000 personas diariamente. En el centro estaban concentradas 57 columnas de acero y hormigón que concentraban gran parte del peso. El resto de la torre era soportada precisamente por la fachada exterior, un moderno sistema de tubo perimetral, columnas de acero muy robustas y pegadas entre sí que resistían el peso de los pisos y los potentes vientos.

Protegidas por la maraña de columnas estaban las escaleras y los huecos del sistema de ascensores exprés, una especie de buses directos para 55 personas que subían a una velocidad de 8 a 10 metros por segundo.



¿Cómo se produjo el colapso?

Los informes de los ingenieros investigadores concluyeron que el desplome de las Torres Gemelas el 11S fue una mezcla de dos cosas. El impacto transversal de los Boeing 767, que eran de un tamaño mediano grande, logró llegar hasta el sistema de columnas centrales y lo afectó severamente. Los pisos superiores, unos 15 que estaban por encima del lugar del impacto, colapsaron. El peso causó un desgarre de las columnas perimetrales que se fueron torciendo; en ingeniería estructural lo llaman efecto pandeo. Sin embargo, la estructura de la Torre Sur, que fue la segunda en ser impactada, resistió casi una hora y la de la Torre Norte, hora y media.

Tal vez el solo impacto no las habría tumbado, pero el detonante fatal fue el fuego. Cada avión cargado con 10.000 galones de combustible era una bomba y el incendio que se desató hizo dilatar las vigas y las separó de las losas de concreto que se empezaron a quebrar. Las llamas sin control crearon temperaturas de 1.000 grados centígrados que quebraron vidrios y ablandaron el acero de las columnas, pese al hormigón que funcionaba como protector térmico y a una capa de aislante de fuego que estaba puesta en todo el edificio.



El peso hizo lo demás, las venció jalándolas hacia dentro. Los derrumbes de cada piso fueron sumando sobrepeso. Por eso las torres cayeron en cascada, no se partieron ni cayeron inclinadas. Bastaron 13 segundos en una torre y 11 en la otra para que aquel prodigio de la arquitectura y de la ingeniería quedara reducido a escombros en una gigantesca nube de polvo.



Inexplicablemente, dos de los tridentes quedaron intactos tras el desplome, una muestra de solidez estructural sorprendente. Hoy forman parte del Museo Memorial del 11 de septiembre. (Lea también: Trump aprovecha conmemoración del 11S para defender guerra contra Irán: "No tendrán un arma nuclear")

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